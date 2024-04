Wer 2024 die Reality-TV-Show „Kampf der Realitystars“ in der ersten Folge verlassen musste, lesen Sie im Artikel.

Seit dem 10. April 2024 läuft bereits die 5. Staffel von „Kampf der Realitystars“ im TV. RTL+-Nutzer können die Folgen wie jedes Jahr schon im Voraus auf der Plattform streamen. Alles zur ersten Folge haben wir im Artikel zusammengefasst. Für die Teilnehmer geht es um 50.000 Euro.

Kampf der Realitystars 2024: Wer ist raus? (Folge 1)

Nachdem sich die Kandidaten Keno Veith, Ben Tewaag und Kevin Schäfer saven und somit nicht rausfliegen konnten, mussten die beiden neuen in der Sala, Cecilia Asoro und Calvin Kleinen, entscheiden, wer nach Hause fliegen muss. Am Schluss entschieden Sie sich für TikToker Noah Bibble.

Diese Realitystars sind aktuell in der Sala

Ben Tewaag

Calvin Kleinen

Cecilia Asoro

Elsa Latifaj

Keno Veith

Kevin Schäfer

Maurice Dziwak

Tanja Tischewitsch

Theresia Fischer

Valencia Stöhr

Jede Woche müssen ein oder mehrere Teilnehmer die Show verlassen, gleichzeitig stoßen neue Kandidaten dazu. In Folge 2 ziehen dann Aleks Petrovic und Jenny Elvers in die Sala. Welche Realitystars in der 5. Staffel von „Kampf der Realitystars“ mit dabei sind, lesen Sie hier: Kampf der Realitystars 2024: Alle Kandidaten im Überblick und alle Infos zur Show.

TV und Online: Wann kommt Kampf der Realitystars 2024?

Die Folgen werden immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Jeweils am darauffolgenden Dienstag kann man die Folge dann im Nachtprogramm bei RTL2 ebenfalls anschauen. RTL+-Abonnenten können die neue Folge immer eine Woche im Voraus auf der Plattform streamen.