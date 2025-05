Kampf der Realitystars: Ein Star bringt buchstäblich Wind in Sala

Erstmals mit Arabella Kiesbauer statt Cathy Hummels: "Kampf der Realitystars" geht in die sechste Staffel. Nicht nur die Moderatorin ist neu, erstmals müssen zum Auftakt gleich zwei Promis gehen. Einer der Kandidaten bringt nicht ganz so frischen Wind in die Sala - und bekommt gleich einen Einlauf.

Alles neu beim "Kampf der Realitystars" (Mittwoch 20:15 bei RTLzwei und vorab bei RTL+)? In der sechsten Staffel übernimmt Arabella Kiesbauer (56) die Moderation von Cathy Hummels (37). Auch die Ankunft der Teilnehmer scheint in Folge eins neu zu sein. Anstatt wie gewohnt einzeln mit dem Boot stapfen Martin Semmelrogge (69) und Ailton (51) zusammen durch den thailändischen Dschungel.

Die Staffel startet also mit den beiden bekanntesten Namen jenseits des Trashkosmos. Für jüngere Zuschauer stellt sich Schauspieler Martin Semmelrogge selbst als "Legende" vor. Ex-Fußballer Ailton - zu aktiven Zeiten als "Kugelblitz" bekannt, jetzt noch runder - kündigt an, dass er aus dem Ruhezustand heraus schon mal explodieren kann: "Ein Momento Boom".

Lesen Sie auch

Kaum sind Martin und Ailton in der Sala angekommen, geht es wie aus den letzten Staffeln gewohnt weiter. Die Realitystars kommen nacheinander per Boot an: Mit dabei ist auch Annina Semmelhaack (49), die ins Reality-TV zurückkehrt. Nach ihrer Zeit als Pornodarstellerin und "Big Brother"-Teilnehmerin war sie zuletzt politisch für die FDP aktiv.

Maurice-Dziwak-Double Dennis Lodi kommt und lässt sich gehen

Hati Suarez (24) hat nicht eine so gewaltige Oberweite vorzuweisen wie Annina. Dennoch reißt ihr auf dem Boot das Oberteil. Die ehemalige Darstellerin aus "Köln 50667" bezeichnet sich übrigens selbst als "Hottie" und "Alpha Girl". Auf sie folgt ein Muttersöhnchen. Nicht nur, weil er ständig von seiner Mama redet und eine Raubkatze auf den Rücken tätowiert hat, erinnert Dennis Lodi (29) an den selbsternannten Löwen Maurice Dziwak (26), der sich in der letzten Staffel oft zum Gespött der Mitbewohner gemacht hatte.

Dennis springt nackt in den Pool. Obwohl, ganz nackt ist er nicht, er behält seine Socken an. Auch sonst gibt sich das Maurice-Double ganz ungezwungen. Überschüssige Gase in Magen und Darm lässt er ungeniert oben und unten raus.

Freundliches Treffen von Dschungelcamp-Rivalinnen

Jens Hilbert (47) wird von den schon anwesenden Frauen für eine Geschlechtsgenossin gehalten. Der "Haarentfernungs-King" und "Promi Big Brother"-Gewinner sieht für Hati eben wie eine "Schnitte" aus. Von Daymian Weiß (20) hat Hati eine schlechtere Meinung. Der Spross einer aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswandererfamilie hatte schließlich etwas mit Walentina Doronina (24), ihrer Erzfeindin aus "Germany Shore".

Mit Anouschka Renzi (60) und Linda Nobat (30) treffen zwei alte Dschungelcamp-Rivalinnen aufeinander. Die Schauspielerin und die halb so alte Ex-"Bachelor"-Kandidatin begrüßen sich aber herzlich.

"Einfältiger" Dennis sichert sich Ticket in die nächste Runde

Im ersten (Psycho-)Spiel müssen die Realitystars geheim ihren Kollegen (größtenteils) negative Attribute zuordnen. Dennis bekommt die meisten zugeschoben, unter anderem das Label "Einfältigkeit". Verdient, wie sich zeigt, denn er weiß nicht, was Einfältigkeit bedeutet. Als Ausgleich für die Schmähungen ist der "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer aber vor der ersten Rauswahl geschützt.

An Tag zwei kommen, wie gewohnt, zwei weitere Promis an. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Giuliana Farfalla (29) hat sich vertraglich einen kleinen Kühlschrank neben ihrem Bett zusichern lassen. Das Model, das als erste Transfrau auf dem Cover des deutschen "Playboy" zu sehen war, verwahrt darin seine Beautyprodukte auf.

Auf Giuliana folgt Stephen Dürr (50). Der beteuert schon auf dem Boot lautstark und einmal zu viel, dass er "Bock" habe. Mehrmals ruft der Ex-"Unter uns"-Darsteller grundlos das Wort "Mega". Sein für sein Alter jugendliches Aussehen begründet er damit, dass er sich regelmäßig Sperma ins Gesicht schmiert. Eigensperma natürlich.

Nun vollständig, müssen die Stars in die erste Challenge, um eine Bestrafung zu verhindern. Am Strand gilt es, jeweils zu zweit fünf einfache Aufgaben zu erledigen, aber unter Zeitdruck. So müssen aus Gläsern genau abgezählt Murmeln in Schälchen geschüttelt werden. Das scheitert schon daran, dass Dennis allen Ernstes nicht weiß, was "Schütteln" bedeutet.

Beschwerte Klogänge und Bläh-Gate

Nur zwei von fünf Teilaufgaben können die Promis bewältigen. Zur Strafe müssen sie bei jedem Klogang Gepäck über die Treppen schleppen. Bei einem dieser Ausflüge zeigt Giuliana dem rein medizinisch interessierten Jens ihren operierten Intimbereich. Daymian ist verblüfft. Er hat Giuliana für eine "normale" Frau gehalten.

Apropos Daymian: Hati hat an dem "Hottie" Gefallen gefunden, obwohl sie ihn zuerst als "Hund" von ihrer Rivalin Walentina bezeichnet hat. Doch jetzt gehen die beiden Youngster auf (harmlose) Tuchfühlung.

Überhaupt geht es in der ersten Folge harmonisch zu. Selbst die Wand der Wahrheit sorgt nicht für Streit. Die Kandidaten müssen sich nach Prominenz ordnen. Martin Semmelrogge landet natürlich vorne. Für den ersten Konflikt sorgen Dennis' Darmwinde. Aber erst, seitdem Giuliana eingezogen ist. Sie ist entsetzt über Dennis' Verhalten und verpasst ihm einen verbalen Einlauf. Der zeigt sich wenig einsichtig. "Furzen ist gesund", findet er.

Im letzten Spiel der Episode können sich zwei Realitystars sichern. Eingeteilt in von der Produktion bestimmten Paaren, müssen sie sich Fotos einprägen und sie mit darauf gezeigten Gegenständen nachstellen. Hati und Daymian, die offenbar von den Verantwortlichen verkuppelt werden sollen, stellen sich am besten an. Sie sind wie Dennis safe.

Talk bei Arabella Kiesbauer - Stephen fordert "Thrill"

Dann geht es erstmals zu Arabella Kiesbauer zur "Stunde der Wahrheit". Ein weiteres Novum: Erstmals müssen zum Auftakt gleich zwei Kandidaten gehen. Nicht nur die Nachzügler Giuliana und Stephen, sondern auch die an Tag eins eingezogenen Stars dürfen einen aus ihrer Mitte eliminieren.

Kiesbauer pflegt einen anderen Stil als Cathy Hummels, die in der Rolle der eiskalten Schicksalsgöttin auftrat. Bei der Talkshow-Veteranin sitzen die Stars nicht, sondern sind locker an Stehtischen platziert. Ganz wie in den 90ern bei ihrer Kult-Talkshow "Arabella". Die Österreicherin fühlt mit direkten Fragen den Stars genauso auf den Zahn wie einst bei ProSieben.

Stephen Dürr fordert "Thrill" von den Kandidaten, wer "chillt" muss gehen. Er und Giulia schmeißen deshalb Ailton raus, der bisher wenig von sich zeigte und über Heimweh klagte. Er zeigte keinen einzigen "Momento Boom". Anouschka ist entsetzt über die Respektlosigkeit gegenüber der Lebensleistung des Brasilianers.

Bei dem Scherbengericht der Realitystars von Teil eins kristallisiert sich zunächst kein klarer Abschusskandidat heraus. Trotz gegenseitiger Beteuerungen, sich zu mögen, wählen sich die Dschungelcamp-Streithennen Linda und Anouschka gegenseitig. Aber es trifft schließlich Annina. Wie Ailton lieferte sie für ihre Kollegen zu wenig Drama.

Doch noch müssen Annina und Ailton nicht gehen. Sie dürfen als Wackelkandidaten in der Sala bleiben. Um ihren Status zu markieren, bekommen sie einen Haarreifen mit einem wackelnden Schild aufgesetzt. Nur einer von ihnen muss dann in der nächsten Folge final die Koffer packen.