Die vorherige Folge von "Kampf der Realitystars" (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) endete mit einem fiesen Cliffhanger. Die eigentlich ausgeschiedenen Tanja Tischewitsch (34) und Kevin Schäfer (35) müssen unter sich ausmachen, wer doch bleiben darf. Ein unlösbares Dilemma zum Start von Episode sechs. Beide wollen bleiben, beide haben mit den anderen Stars noch mehrere Hühnchen zu rupfen. Kevin argumentiert, dass Tanja einen festen Job habe, er aber nicht. Außerdem war sie schon im Dschungelcamp, er nur bei "Prince Charming". Erst als die Regie die beiden befreundeten Promis unter Druck setzt, gibt Tanja als Klügere nach und schickt den heulenden Kevin zurück.

Wie ein Racheengel mit Champagnerflasche kehrt Kevin zurück. Unversöhnlich bittet er alle, die ihn herausschmeißen wollten zum Einzelgespräch. Die tanzen tatsächlich an, manche kriechen halbherzig zu Kreuze, andere - wie Maurice - lassen sich nicht beirren.

Lesen Sie auch

Gisele Oppermann (36) und Colleen Schneider (28), die in der letzten Folge zusammen Tanja rauswarfen, zerfleischen sich derweil selbst. Beziehungsweise zerfleischt Gisele Colleen. Sie merkt sich Coleens Namen plakativ nicht und tituliert sie als "kleines langweiliges Mädchen". Colleen gibt sich zunächst ungerührt, weint im Einzelinterview aber doch. Nicht nur Maurice Dziwak (25) ist zu Recht entsetzt von Gisele. Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin ist isoliert, nur noch Elsa Latifaj (19) hält zu ihr.

Zwillings-Wirbel in der Sala

Die Neuankömmlinge entzerren die Stimmung etwas. Zuerst wird Chris Manazidis (37) angespült, Gesichts-tätowierter Youtuber. Er hat mit Lilo von Kiesewetter (68) eine gemeinsame Vergangenheit bei "Promi Big Brother", auch wenn die sich zunächst nicht an ihn erinnert. Bei "Promi-BB" gab er sich krawallig, jetzt geläutert.

Dann kommt eine rothaarige Frau, die sich als Heidi vorstellt. An sie erinnert sich keiner der Kandidaten. Heidi Kapuste (57) ist ein Teil der Superzwillinge mit ihrer Schwester Heike Guderian (natürlich ebenfalls 57). Wegen einer Doppelhochzeit haben sie einen unterschiedlichen Nachnamen, ansonsten machen sie alles gemeinsam. "Bekannt" wurden sie durch eine Plakatwerbung für die Hamburger Biermarke Astra. Das ist sogar für die eigentlich promitechnisch erstaunlich informierten Teilnehmer zu obskur.

Doch die Macher von "Kampf der Realitystars" haben Heidi gerade wegen ihrer Unbekanntheit verpflichtet. Denn sie und Heike sollen die Promis veräppeln. Sie wechseln sich in der Sala ab, ohne dies den Kollegen zu verraten. Keine einfache Mission, vor allem als Heike in Selbstgesprächen ihren Namen nennt- fällt aber niemand auf. Nicht nur Gisele merkt sich halt keine Namen. Erst in der Mitte der Sendung wird der Bluff aufgelöst. Die Zwillinge gehen nun als eine Person ins Rennen.

In zwei Sechserteams müssen die Stars im Bestrafungsspiel um ihre bereits gepackten Koffer kämpfen. Besonders perfide: Die Gruppen spielen für die Koffer der jeweils anderen Teams. Sie müssen verhindern, dass die Gepäckstücke von einem Laufband fallen. Parallel muss ein Puzzle zusammengesetzt werden. Klingt komplizierter, als es ist. Bis auf die Koffer von Colleen und Elsa retten die Stars alle Objekte. Trotzdem gibt es eine Strafe. Die Promis sollen ihr Hab und Gut in Rucksäcken verstauen, die sie immer mit sich tragen müssen.

Aleks darf sein wahres Gesicht verstecken

An der "Wand der Wahrheit" geht es einmal mehr um die Berufsehre. Es geht darum, den laut Zuschauern am wenigsten authentischen Star zu bestimmen. Und Authentizität ist nun mal die wichtigste Währung im Reality-Geschäft. Aleks Petrovic (32) ist aufgrund seiner Vergangenheit in diversen Pärchenshows für Team Deutschland der am wenigsten echte Kandidat. Damit er sein wahres Gesicht noch besser verbergen kann, verdeckt die Regie es mit einem Filter in Form eines Pferdekopfs.

Ausnahmsweise entsteht aus der "Wand der Wahrheit" keine Eskalation. Die entsteht stattdessen wie aus dem Nichts. Gisele löst den Sturm mit erratischem Verhalten aus. Erst spritzt sie Wasser auf Maurice, dann steckt sie Calvin ungefragt ein Stück Brot in den Mund. Dann wird sie noch distanzloser: Sie greift Calvin in die Bauchtasche, um sich Zigaretten zu holen. Vielleicht wollte sie nur den Delfin suchen, den Mitbewohnerin Isi Glück (33) darin laut ihrem Song versteckt hält. Der erzählt daraufhin in der Sala, Gisele habe ihm an den "Schwanz fassen wollen". Die Stars sind schockiert, allen voran natürlich Calvins Gspusi Elsa.

Sinnlose Eskalation mit harten Folgen

Elsa stellt Gisele zur Rede. Die bestreitet einen absichtlichen Griff an Calvins Kronjuwelen, wehrt sich aber auf mehr krawallige denn demütige Weise. Als Gisele bei einem unbeholfenen Versuch, Elsa zu stellen, der zu nahe kommt. Schubst Elsa sie weg. Security muss dazwischen gehen. Beide Frauen müssen nach dem völlig unnötigen Konflikt die Show verlassen. Elsa entschuldigt sich für die Handgreiflichkeit. Auch Calvin ist geknickt über die Kettenreaktion, die er ausgelöst hat.

The Show must go on. Denn zwei weitere Realitystars müssen gehen, ganz regulär. Davor können sich zwei Promis im Safety-Spiel retten. Zweierteams treten gegeneinander an. Einer muss ein Matherästel lösen, der andere mit zusammengebundenen Füßen einen Hindernisparcour überwinden. Für eine richtige Lösung der Textaufgabe darf das Team den Gegnern ein zusätzliches Handicap verpassen, mit dem der Star durch den Parcours muss.

Die studierte Psychologin Colleen wagt sich an die schwerste Aufgabe, scheitert aber. Die Konkurrenten, die leichtere Aufgaben gewählt haben, verpassen Colleens Teamkamerad Aleks gleich zwei Handicaps: ein Dinokostüm und eine Verzerrungsbrille. Damit ist das auf dem Papier stärkste Duo auch das langsamste. Lilo und Calvin gewinnen, da sie ohne Handicap antreten konnten.

Mit Calvin und Lilo sind somit zwei Stars safe, die ohnehin nicht auf der Abschussliste standen. Stattdessen erwischt es Colleen. Ihre Kollegen assistieren ihr den geringsten Entertainmentfaktor. Kevin, den zu Beginn der Folge noch alle sofort wieder eliminieren wollten, kommt durch. Nur Calvin gibt ihm standhaft seine Münze. Chris und die Superzwillinge schicken Isi, ohne Begründung. Anders als für Kevin und Tanja scheint es für Colleen und Isi keine zweite Chance zu geben. Und das, obwohl zwei Kandidatinnen außer der Reihe geflogen sind.