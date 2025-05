Kampf der Realitystars: Diese Promis sorgten für Aufsehen

Die sechste Staffel von "Kampf der Realitystars" steht in den Startlöchern - und verspricht erneut reichlich Zündstoff. Auch in den vergangenen Staffeln sorgten zahlreiche Promis mit ihren Auftritten immer wieder für Gesprächsstoff.

Am 7. Mai startet die sechste Staffel von "Kampf der Realitystars". Unter den 22 Kandidatinnen und Kandidaten finden sich wieder einige mit reichlich Konfliktpotenzial - allen voran Can Kaplan und Daymian Weiß (20). Kaplan, der einst mit Reality-TV-Krawallnudel Walentina Doronina (24) verlobt war, wurde von ihr in der Show "Germany Shore" mit Weiß betrogen. Diese Stars sorgten in den vergangenen Staffeln bereits für Aufsehen.

Skandale rund um Gina-Lisa Lohfink

Reality-TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (38) sorgte in der zweiten Staffel von "Kampf der Realitystars" für gleich mehrere erinnerungswürdige Momente. Sie traf dort nicht nur auf Prinz Frédéric von Anhalt (81), der sie einst adoptieren wollte - sie begegnete auch ihrer vermeintlichen Ex-Affäre Loona (50) wieder - zehn Jahre nach ihrer gemeinsamen Vergangenheit. So ganz hatte Lohfink damals die alte Geschichte noch nicht abgehakt. "Ich habe das schon ernst gemeint", so das It-Girl in der zweiten Staffel. Loona betonte hingegen, dass es sich um eine reine Fake-Beziehung zwischen den beiden handelte.

Hinzukam, dass Lohfink großes Interesse an ihrem Mitkandidaten Andrej Mangold (38) zeigte. Der wohl eher einseitige Flirt sorgte schlussendlich sogar dafür, dass Lohfink das Format in Folge drei freiwillig verließ.

Reality-TV-Star nahm für einen Euro teil

Nicht nur beim Publikum ist "Kampf der Realitystars" ein echter Quotenhit - auch bei den Promis ist die RTLzwei-Show sehr beliebt. Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) ließ sich vor zwei Jahren sogar auf einen besonderen Deal ein und nahm für nur einen Euro Gage an der Sendung teil. Der Grund: Yavuz hatte sich schon zuvor als Kandidat beworben - jedoch ohne Erfolg. "Jetzt ziehe ich mein letztes Ass aus dem Ärmel und mache es für einen Euro", erklärte er damals in der Show. Sein Einsatz zahlte sich aus: Am Ende holte er sich den Sieg bei "Kampf der Realitystars" - und damit 40.000 Euro Preisgeld.

Eifersuchtsdrama zwischen zwei "GNTM"-Girls

Im vergangenen Jahr sorgten Gisele Oppermann (37) und Elsa Latifaj (19), beides ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen, für Aufsehen: Letztere turtelte in der Show offensiv mit Mitkandidat Calvin Kleinen (33). Als Oppermann auf der Suche nach einem Feuerzeug dreist in Kleinens Bauchtasche griff, nahm das Eifersuchtsdrama seinen Lauf.

Latifaj stellte ihre Konkurrentin zur Rede: Es folgte ein verbaler Schlagabtausch mit obszönen Worten, bösen Unterstellungen, Vorwürfen - und Handgreiflichkeiten. Die übrigen Teilnehmer reagierten blitzschnell und versuchten, die beiden Streithähne voneinander zu trennen - allerdings ohne Erfolg. Erst das Eingreifen der Produktionsmitarbeiter beendete die Auseinandersetzung.

Danach gab der Sender bekannt, dass sowohl die Österreicherin als auch die gebürtige Brasilianerin mit sofortiger Wirkung die Show verlassen müssen. Zu diesem Zeitpunkt zeigten beide jedoch keinerlei Einsicht. Erst später bezog Oppermann in einer Story auf ihrem Instagram-Account Stellung: "Ich bin wirklich empört. Ich muss mich bei allen Beteiligten entschuldigen. Das geht gar nicht." Sie habe ihre Konsequenzen daraus gezogen und trinke seitdem keinen Alkohol mehr. Wenig später zeigte sich Latifaj in der von Olivia Jones (55) moderierten Show "Das große Promi-Büßen" reumütig. "Ich wollte einfach meine Wut rauslassen", erklärte sie damals in dem Format.

"Sommerhaus"-Streithähne treffen in der Sala aufeinander

Seit ihrer Teilnahme an dem Format "Das Sommerhaus der Stars" pflegten Maurice Dziwak (26) und Aleksandar Petrović (34) eine innige Feindschaft. In der Sala trafen sie wieder aufeinander - und legten eine Achterbahn der Gefühle hin. Nachdem die Streithähne wieder einmal aneinandergeraten waren, wurden sie zu einer gemeinsamen Nacht auf dem "roten Teppich" verdonnert. Schließlich legten sie ihren "Sommerhaus"-Streit bei und versöhnten sich. Dziwak nannte Petrović sogar liebevoll "Bro".

Doch die Waffenruhe war nur von kurzer Dauer. Als Petrović erfuhr, dass Dziwak ihn während eines Spiels übelst beleidigt hatte, kochten die Emotionen erneut hoch. Wutentbrannt warf er mit obszönen Äußerungen um sich. Die Situation eskalierte schnell, beide Männer gingen aufeinander los. Zwei Crewmitglieder mussten schließlich eingreifen, um eine Schlägerei zu verhindern.