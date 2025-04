Kampf der Realitystars: Diese Promis könnten für Zoff sorgen

1 Die Startbesetzung von "Kampf der Realitystars" 2025. Foto: RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn

Auch ohne die ganz großen Namen des Trash-TV: Diese Promis könnten in Staffel sechs von "Kampf der Realitystars" für Stunk sorgen. Von Can Kaplan vs. Daymian Weiß bis zu einem drohenden Generationenkonflikt um Stephen Dürr.











Am 7. Mai 2025 geht "Kampf der Realitystars" in die sechste Staffel. Die 22 Kandidatinnen und Kandidaten, die in Thailand aufeinandertreffen, hat RTLzwei gerade bekannt gegeben. In den sozialen Medien reagierten viele Fans und Follower enttäuscht über die Bekanntgabe, denn die großen Namen des Trash-TV fehlen. Kein Wunder, die hatte der Sender schon in den fünf ersten Runden verbraten. Dennoch gibt es ein paar Promis mit hohem Konfliktpotential.