22 Promis kämpfen am Strand von Thailand erneut um 50.000 Euro. Der Weg ins Finale ist hart: Die Teilnehmer müssen nicht nur in den Challenges überzeugen, sondern auch im Zusammenleben taktisch klug agieren – denn am Ende entscheidet das Vertrauen der Mitbewohner darüber, wer gehen muss. Diese Kandidaten müssen die Show in Folge 7 verlassen.

Neuankömmlinge entscheiden über Neustart

Anders als sonst durften die Neuzugänge in Folge 6 diesmal keinen Kandidaten rauswerfen. Stattdessen bekamen sie die Chance, 2 bereits ausgeschiedene Promis in die Sala zurückzuholen. Die Wahl fiel auf Anouschka Renzi und Can Kaplan.

Wand der Wahrheit: Wer ist der hinterhältigste Reality-Star?

Frank Fussbroich belegt den letzten Platz im Ranking. Ganz oben landet Laura Lettgen, direkt gefolgt von Jona Steinig. Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Die nächste Aufgabe steht an. In der Reihenfolge des Rankings müssen die Bewohner nacheinander ins Show-Geschäft. Dort dürfen sie entscheiden, ob sie vier Mitbewohner auf die Abschussliste setzen – und damit den Rest automatisch in Sicherheit bringen. Doch es gibt einen Haken: Nimmt ein Promi das Angebot an, werden alle vorherigen Entscheidungen überschrieben. Den Anfang macht Laura Lettgen. Den Ausschlag gibt am Ende Stephens Nominierung:

Giuliana

Anouschka

Can

Dennis

Safety-Spiel in Folge 7

Beim Safety-Spiel hat ein Nominierter die Möglichkeit, sich von der Abschussliste zu retten. Im Gruppenspiel setzt sich das Team um Giuliana gegen den Rest durch.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer musste die Show in Folge 7 verlassen?

Dennis geht aus der Nominierung ohne eine einzige Stimme hervor. Für Anouschka Renzi ist nach Folge 7 hingegen wieder Schluss. Mit nur einer Stimme Vorsprung muss sie die Sala verlassen.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Kandidaten sind noch dabei

Dennis Lodi („Make Love, Fake Love“)

Jens Hilbert („Promi Big Brother“)

Giuliana Farfalla („Germany’s Next Topmodel“)

Stephen Dürr (Schauspieler)

Pinar Sevim („taff“, eingezogen in Folge 3)

Martin Angelo („Prince Charming“, eingezogen in Folge 4)

Shawne Fielding-Williams (Ex-Botschafter-Gattin, eingezogen in Folge 4)

Tara Tabitha („Are You The One? – Realitystars in Love“, „The 50“, eingezogen in Folge 5)

Jona Steinig („B:Real“, „Die Bachelorette“, „Germany Shore“, eingezogen in Folge 5)

Bela Klentze (Schauspieler, eingezogen in Folge 6)

Laura Lettgen aka Laura Blond („Love Island“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, eingezogen in Folge 6)

Frank Fussbroich („Die Fussbroichs“, eingezogen in Folge 6)

Can Kaplan („Das Sommerhaus der Stars“, eingezogen in Folge 2, rausgewählt in Folge 6, zurückgeholt in Folge 7)

Lesen Sie auch: Alle Kandidaten der 6. Staffel von „Kampf der Realitystars“ im Überblick

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Kandidaten sind schon raus

Ailton (ExFußballprofi, ausgeschieden in Folge 2)

Annina Semmelhaack (ExErotikdarstellerin und Politikerin, rausgewählt in Folge 2)

Linda Nobat („Der Bachelor“, verließ die Show freiwillig in Folge 3)

Daymian Weiß („Willkommen bei der Familie Weiß“, rausgewählt in Folge 3)

Hati Suarez („Fame Fighting“, rausgewählt in Folge 4)

Christin Okpara („Are You The One?“, „Beauty & The Nerd“, eingezogen in Folge 3, rausgewählt in Folge 4)

Martin Semmelrogge („Das Boot“Kultschauspieler, rausgewählt in Folge 5)

Anita Latifi („PromiBüßen“, eingezogen in Folge 2, musste die Show aus medizinischen Gründen in Folge 6 verlassen)

Anouschka Renzi (TheaterSchauspielerin, rausgewählt in Folge 5, zurückgeholt in Folge 7, rausgewählt in Folge 7)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Alle Sendetermine im Überblick

Die 1. Folge kann auf RTL+ bereits am 30. April geschaut werden, im TV kommt die Episode immer eine Woche später um 20:15 Uhr bei RTL2. Die Sendetermine im Überblick:

RTL+ um 20:15 Uhr:

Folge: 30. April 2025 Folge: 7. Mai 2025 Folge: 14. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025

RTL2 um 20:15 Uhr:

Folge: 7. Mai 2025 Folge: 14. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025 Folge: 9. Juli 2025

Alle Gewinner von „Kampf der Realitystars“ im Überblick

Staffel 1: Kevin Pannewitz (Fußballspieler)

Staffel 2: Loona (Sängerin)

Staffel 3: Elena Miras („Love Island“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Ich bin ein Star – Holt mich raus!“)

Staffel 4: Serkan Yavuz („Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Prominent getrennt“)

Staffel 5: Calvin Kleinen („Temptation Island“, „Promis unter Palmen“, „Are You The One? – Realitystars in Love“)

Um was geht es bei „Kampf der Realitystars“

„Kampf der Realitystars“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2020 auf RTL2 ausgestrahlt wird. Die Show spielt in einer Sala am Strand. Dort treten mehr als ein Dutzend Promis aus dem Reality-TV-Kosmos gegeneinander an. Mit dabei sind z.B. ehemalige Kandidaten aus Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Der Bachelor“, „Germany’s Next Topmodel“, „Promi Big Brother“ oder „Love Island“. Die Promis kämpfen um den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro. In jeder Woche müssen sie sich Herausforderungen stellen und sich vor allem gegenseitig bewerten, um im Rennen zu bleiben. Es kommt regelmäßig zu Nominierungen, Auszügen und Neuankömmlingen.

Wer moderiert „Kampf der Realitystars“?

Seit der 6. Staffel führt Arabella Kiesbauer durch die Show. In den Staffeln 1 bis 5 übernahm Cathy Hummels die Moderation von „Kampf der Realitystars“.