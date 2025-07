Finale bei „Kampf der Realitystars“ 2025. Die 8 verbliebenen Promis geben am Strand von Thailand in der 10. Folge alles, um als Gewinner und damit mit dem Preisgeld nach Hause zu fliegen. Wer konnte das Spiel am Ende für sich entscheiden?

Erste Nominierung: Das mysteriöse Telefon

Als plötzlich ein mysteriöses Telefon in der Sala auftaucht und klingelt, herrscht Verunsicherung. Niemand weiß, ob man rangehen soll – oder besser nicht. Was die Promis zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Wer als Erster abhebt, ist nicht vor der Nominierung geschützt, darf aber als Nächstes einen weiteren Kandidaten auf die Abschussliste setzen. Wer das Telefon dagegen als Letzter beantwortet, ist sicher – muss im Gegenzug jedoch sofort jemanden nominieren. Am Ende ist es Laura Lettgen, die den letzten Anruf entgegennahm. Ihre Entscheidung trifft Giuliana – sie muss die Sala verlassen.

Halbfinalspiel: Wer schafft es ins Finale?

Die verbliebenen Kandidaten messen sich in einem Wissensspiel, doch für die letzten 3 wird es ernst: Ihr Finaleinzug steht auf der Kippe. Am Ende landen Pinar, Frank und Laura auf den hinteren Plätzen. Doch anstatt direkt auszuscheiden, bekommen sie eine überraschende Aufgabe: Sie dürfen bestimmen, welcher Mitbewohner in der Sala die folgenschwere Entscheidung treffen muss. Laura hat Glück: Dennis entscheidet sich dafür, dass sie bleiben darf. Somit müssen Frank und Pinar die Sala verlassen.

Letzter Schritt vor dem Finale: Das Unglücksrad

Die Promis müssen jeweils zwei Kandidaten auf einem bestimmten Abschnitt einer Scheibe platzieren – ohne zu wissen, was die Entscheidung am Ende bedeutet. Dann wird es ernst: Dennis zieht den Kürzeren und hat kein Glück – für ihn ist der Traum vorbei, er muss die Villa verlassen. Jona hingegen erwischt den besseren Umschlag, zieht direkt ins Finale ein und bekommt obendrein die Macht, zwei weitere Finalisten zu bestimmen, und damit auch, wer gemeinsam mit Dennis die Koffer packen muss. Am Ende heißen die Finalisten Jona, Laura und Tara. Damit ist die Reise auch für Martin beendet.

Das Finalspiel: Unterstützung von den Exits

Jeder der Finalisten darf sich einen bereits ausgeschiedenen Kandidaten in seine Seite holen:

Laura spielt mit Can

Tara spielt mit Jens

Jona spielt mit Stephen

Tara und Jens schafften die Spiele in der kürzesten Zeit, gefolgt von Jona und Stephen. Laura und Can waren am langsamsten. Als Belohnung darf Tara zwei Promis auswählen, die bei der letzten „Stunde der Wahrheit“ eine doppelte Stimme vergeben dürfen. Als Zweitplatzierter bekommt Jona die Möglichkeit, eine Stimme ungültig zu machen.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer hat die 6. Staffel gewonnen?

In der letzten „Stunde der Wahrheit“ kommen alle ehemaligen Kandidaten der Staffel zum Einsatz:

Frank vergibt seine Münze an Tara

Pinar vergibt ihre Münze an Tara

Linda vergibt ihre Münze an Tara, ihre Stimme zählt allerdings nicht, da Jona seinen Joker auf Linda gesetzt hat

Martin Semmelrogge vergibt seine Münze an Tara

Bela vergibt seine Münze an Jona

Martin Angelo vergibt seine Münze an Laura

Can vergibt seine Münze an Laura

Shawne vergibt ihre Münze an Tara

Anuschka vergibt ihre Münze an Jona

Damian vergibt seine Münze an Jona

Ailton vergibt seine Münze an Tara

Stephen vergibt seine Münze an Jona

Dennis vergibt seine Münze an Jona, seine Stimme zählt allerdings nicht, da Tara ihren Joker auf Dennis gesetzt hat

Giuliana vergibt ihre Münze an Tara

Jens vergibt seine Stimme an Tara, seine Stimme wird verdoppelt, da Tara ihren Joker auf Jens gesetzt hat

Damit hat Tara Tabitha „Kampf der Realitystars“ 2025 gewonnen und fliegt mit einem Preisgeld in Höhe von 43.100 Euro nach Hause.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Kandidaten sind schon raus

Ailton (Ex-Fußballprofi, ausgeschieden in Folge 2)

Annina Semmelhaack (Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin, rausgewählt in Folge 2)

Linda Nobat („Der Bachelor“, verließ die Show freiwillig in Folge 3)

Daymian Weiß („Willkommen bei der Familie Weiß“, rausgewählt in Folge 3)

Hati Suarez („Fame Fighting“, rausgewählt in Folge 4)

Christin Okpara („Are You The One?“, „Beauty & The Nerd“, eingezogen in Folge 3, rausgewählt in Folge 4)

Shawne Fielding-Williams (Ex-Botschafter-Gattin, eingezogen in Folge 4, musste die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 5 verlassen)

Martin Semmelrogge („Das Boot“-Kultschauspieler, rausgewählt in Folge 5)

Anita Latifi („Promi-Büßen“, eingezogen in Folge 2, musste die Show aus medizinischen Gründen in Folge 6 verlassen)

Anouschka Renzi (Theater-Schauspielerin, rausgewählt in Folge 5, zurückgeholt in Folge 7, rausgewählt in Folge 7)

Can Kaplan („Das Sommerhaus der Stars“, eingezogen in Folge 2, rausgewählt in Folge 6, zurückgeholt in Folge 7, rausgewählt in Folge 8)

Stephen Dürr (Schauspieler, rausgewählt in Folge 8)

Bela Klentze (Schauspieler, eingezogen in Folge 6, rausgewählt in Folge 9)

Jens Hilbert („Promi Big Brother“, rausgewählt in Folge 9)

Giuliana Farfalla („Germany’s Next Topmodel“, rausgewählt in Folge 10)

Pinar Sevim („taff“, eingezogen in Folge 3, rausgewählt in Folge 10)

Frank Fussbroich („Die Fussbroichs“, eingezogen in Folge 6, rausgewählt in Folge 10)

Dennis Lodi („Make Love, Fake Love“, ausgeschieden in Folge 10)

Martin Angelo („Prince Charming“, eingezogen in Folge 4, rausgewählt in Folge 10)

Jona Steinig („B:Real“, „Die Bachelorette“, „Germany Shore“, eingezogen in Folge 5, rausgewählt in Folge 10)

Laura Lettgen aka Laura Blond („Love Island“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, eingezogen in Folge 6, rausgewählt in Folge 10)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Alle Sendetermine im Überblick

Die 1. Folge kann auf RTL+ bereits am 30. April geschaut werden, im TV kommt die Episode immer eine Woche später um 20:15 Uhr bei RTL2. Die Sendetermine im Überblick:

RTL+ um 20:15 Uhr:

Folge: 30. April 2025 Folge: 7. Mai 2025 Folge: 14. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025

RTLZWEI um 20:15 Uhr:

Folge: 7. Mai 2025 Folge: 14. Mai 2025 Folge: 21. Mai 2025 Folge: 28. Mai 2025 Folge: 4. Juni 2025 Folge: 11. Juni 2025 Folge: 18. Juni 2025 Folge: 25. Juni 2025 Folge: 2. Juli 2025 Folge: 9. Juli 2025

Alle Gewinner von „Kampf der Realitystars“ im Überblick

Staffel 1: Kevin Pannewitz (Fußballspieler)

Staffel 2: Loona (Sängerin)

Staffel 3: Elena Miras („Love Island“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Ich bin ein Star – Holt mich raus!“)

Staffel 4: Serkan Yavuz („Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Prominent getrennt“)

Staffel 5: Calvin Kleinen („Temptation Island“, „Promis unter Palmen“, „Are You The One? – Realitystars in Love“)

Um was geht es bei „Kampf der Realitystars“

„Kampf der Realitystars“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2020 auf RTL2 ausgestrahlt wird. Die Show spielt in einer Sala am Strand. Dort treten mehr als ein Dutzend Promis aus dem Reality-TV-Kosmos gegeneinander an. Mit dabei sind z.B. ehemalige Kandidaten aus Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Der Bachelor“, „Germany’s Next Topmodel“, „Promi Big Brother“ oder „Love Island“. Die Promis kämpfen um den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro. In jeder Woche müssen sie sich Herausforderungen stellen und sich vor allem gegenseitig bewerten, um im Rennen zu bleiben. Es kommt regelmäßig zu Nominierungen, Auszügen und Neuankömmlingen.

Wer moderiert „Kampf der Realitystars“?

Seit der 6. Staffel führt Arabella Kiesbauer durch die Show. In den Staffeln 1 bis 5 übernahm Cathy Hummels die Moderation von „Kampf der Realitystars“.