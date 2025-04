Der Countdown läuft: In wenigen Wochen kehrt „Kampf der Realitystars“ mit Staffel 6 zurück auf die Bildschirme. Alle wichtigen Informationen zu Starttermin und Ausstrahlung im Überblick.

Wann startet „Kampf der Realitystars“ 2025?

Die 6. Staffel startet am 7. Mai 2025 im TV und bereits am 30. April im Premium-Bereich von RTL+.

Wo kann man „Kampf der Realitystars“ schauen?

Ab dem 7. Mai läuft „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2. Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen schon eine Woche vorab streamen. Verpasste Folgen können im Nachhinein 7 Tage lang auf RTL+ kostenfrei gestreamt werden. Danach sind sie wieder nur im Premium-Bereich verfügbar.

Welche Kandidaten sind bei der 6. Staffel mit dabei?

Welche Promis die Challenge wagen und um 50.000 Euro kämpfen, haben wir hier für Sie zusammengefasst: „Kampf der Realitystars“ 2025: Alle Kandidaten im Überblick.

Um was geht es bei „Kampf der Realitystars“?

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ ist eine Realityshow von RTL2, bei der Prominente aus verschiedenen Reality-Formaten in Thailand gegeneinander antreten. In einer abgelegenen Sala direkt am Strand leben sie mehrere Wochen zusammen und müssen sich in Spielen und Challenges beweisen. Dabei geht es nicht nur um körperliche Stärke oder Geschick, sondern vor allem auch um Taktik, Allianzen und soziale Strategien. Wöchentlich wird entschieden, wer bleiben darf und wer die Sala verlassen muss – teils durch Mitspieler, teils durch neue Kandidaten, die als sogenannte „Nachrücker“ in die Show kommen. Wer sich bis zum Ende behauptet, kann das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Die Show lebt von Konflikten, überraschenden Wendungen und dem Aufeinandertreffen unterschiedlichster Persönlichkeiten aus der Realitywelt. Die 6. Staffel wird erstmals von Arabella Kiesbauer moderiert, zuvor führte Cathy Hummels durch die Show.