Nach drei erfolgreichen Staffeln geht das Reality-TV-Format „Kampf der Realitystars“ in die 4. Staffel. Wir haben alle bisher bekannten Infos zur Show für Sie zusammengefasst.

Sendestart: Wann geht „Kampf der Realitystars“ 2023 los?

Die 4. Staffel wird aktuell in Thailand gedreht, ein genauer Sendestart steht noch nicht fest. Bisher ist lediglich bekannt, dass das Spektakel im Frühjahr 2023 zu sehen sein wird. Die letzte Staffel lief ab Mitte April mittwochs zur Primetime, demnach kann man sich für die neue Staffel daran orientieren.

TV-Übertragung und Streaming

Im TV können Sie die Show auf RTL2 verfolgen. Außerdem war es in der 3. Staffel üblich, dass die Folgen nach der Erstausstrahlung ein paar Tage später nochmals im Nachtprogramm ausgestrahlt wurden. Bei RTL+ können Sie die Folgen streamen, als Wiederholung schauen oder mit einem Abo bereits im Vorfeld sehen.

Teilnehmer: Das ist der Cast der 4. Staffel

Erst kürzlich gab RTL die Teilnehmer der diesjährigen „Kampf der Realitystars“-Staffel bekannt. Insgesamt werden 23 Reality-Stars mit dabei sein. Unter anderem folgende:

Antonia Hemmer („Bauer sucht Frau“ und „Sommerhaus der Stars“)

Paul Janke (UrBachelor und Barkeeper bei „Promis unter Palmen“)

Giulia Siegel (DJane, Model und SocietyLady)

Serkan Yavuz („Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“)

Peggy Jerofke („Goodbye Deutschland“ und „Sommerhaus der Stars“)

Eva Benetatou („Der Bachelor“ und „Sommerhaus der Stars“)

Tim Sandt („Sommerhaus der Stars“)

Daisy Dee (VIVA und Techno-Ikone der 90er Jahre)

Aneta Sablik (DSDSGewinnerin)

Ingrid Pavic (Realitystar)

Percival Duke (Sänger und Songwriter)

Uschi Hopf („Hot oder Schrott“Testerin)

Matthias Mangiapane (u. a. „Promis unter Palmen“ und „Sommerhaus der Stars“)

Emmy Russ (Realitystar, Laiendarstellerin, Model)

Manni Ludolf (TVSchrotthändler)

Bernd Kieckhäben (Sänger, Songwriter, Entertainer)

Daniel Schmidt (Bestsellerautor und Reeperbahnkönig)

Lukas Baltruschat (bekannt aus „Die Bachelorette“)

Sarah Knappik (u. a. „Germanys Next Topmodel“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“)

Sascha Sirtl (bekannt aus „Big Brother“) und Jay Sirtl (bekannt aus „Köln 50667)

Nico „Patsche“ Patschinski (FußballProfi)

Jéssica Sulikowski (bekannt aus „Berlin – Tag & Nacht“)

Darum geht es bei „Kampf der Realitystars“

Die Teilnehmer wohnen 4 Wochen lang zusammen in einer „Sala“ an einem tropischen Strand. Während nach und nach Teilnehmer die Show verlassen müssen, betreten im Gegenzug auch immer wieder neue die Sala. Gekämpft wird in verschiedenen Spielen nicht nur um den Titel und um eine Prämie von 50.000 Euro, sondern auch um Luxusgüter für die Zeit in der Sala, die sie auch wieder verlieren können. Wer die Sala verlassen muss, wird unter den Kandidaten entschieden.

Wer moderiert die Show?

Alle bisherigen Staffeln wurden von Cathy Hummels moderiert, auch in der 4. Staffel wird Sie die Kandidaten und Zuschauer durch die Sendung führen.