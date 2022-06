1 Die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels moderiert zum dritten Mal die Sendung „Kampf der Realitystars“ (Archivbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Acht Kandidaten haben noch die Chance, 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“ zu gewinnen. Nachdem immer wieder neue Teilnehmer dazu kamen und einigen gehen mussten, steht die finale Entscheidung endlich bevor. Doch wer schaffte den Einzug ins Finale?















Der Kampf der Realitystars neigt sich dem Ende zu. In der neunten Folge vom Mittwoch musste Iris Klein die Sendung verlassen. Sie wurde mit einer klaren Mehrheit rausgewählt und verpasste knapp den Einzug ins Finale. Die finale Folge wird am 15. Juni 2022 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Weiterhin dabei sind Elena Miras, Schäfer Heinrich, Malkiel Rouven Dietrich, Ronald Schill, Yasin Mohamed, Sissi Hofbauer, Paco Herb und Yeliz Koc. Diese acht Kandidaten haben noch die Chance, den Titel „Realitystar 2022“ sowie 50.000 Euro zu gewinnen.

Darum geht es bei „Kampf der Realitystars“

Mehrere Promis leben gemeinsam in einer Sala mit Blick aufs Meer und verbringen die Zeit am Stand unter Palmen. Doch dabei kämpfen sie gegeneinander um das Preisgeld und den Titel. Nach dem Konzept der Sendung ist es vorgesehen, dass nicht alle Kandidaten gleichzeitig in die Sala ziehen, sondern nacheinander einige Bewohner gehen müssen und andere nachkommen. Gestartet ist die Staffel mit zehn Teilnehmern, jede Woche kamen neue dazu. Insgesamt traten in dieser dritten Staffel 22 Kandidaten gegeneinander an.

In der „Stunde der Wahrheit“ am Ende jeder Folge muss mindestens ein Promi die Sendung verlassen. Meist entscheiden die Neuankömmlinge, wer gehen muss. In verschiedenen Spielen haben die Kandidaten die Möglichkeit, sich vor einer Nominierung zu schützen. Häufig ändert RTL2 aber spontan die Regeln, um den Wettkampf spannender zu gestalten.

Sendezeit und Stream

Am 13. April 2022 startete die dritte Staffel. Die Folgen wurden, wie die Staffeln zuvor, jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt – so auch das Finale. Wer die Folgen aber nicht im Fernsehen verfolgen möchte, kann sie auf RTL+ streamen. Dort stehen sie auch nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung zur Verfügung. Für Leute, die nicht bis Mittwoch auf die neue Folge warten können, gibt es auch die Möglichkeit, sie immer am Samstag zuvor zu streamen.