Kampf der RealityAllstars: Serkan Yavuz hat eine neue Liebe

Bei "Kampf der RealityAllstars" überrascht Serkan Yavuz mit einem Beziehungs-Geständnis: Er ist seit Mitte Dezember mit einer neuen Frau zusammen - und nennt sie seine Seelenverwandte.
Der Star-Strand wartet wieder. Mit der "Kampf der RealityAllstars"-Staffel kehren bekannte Gesichter an den Ort zurück, der in vergangenen Staffeln schon für jede Menge Drama gesorgt hat. In den Auftakt-Folgen beziehen Georgina Fleur, Giuliana Farfalla, Kate Merlan, Loona, Narumol, Paco Herb, Sam Dylan, Sandy Fähse, Serkan Yavuz, Yeliz Koc, Kader Loth sowie die Schwestern Yana und Tayisiya Morderger und Prinz Frédéric von Anhalt ihre Plätze in der Sala - allesamt Veteranen des Reality-TV-Geschäfts, die wissen, wie das Spiel läuft.