Kampf der RealityAllstars: Serkan Yavuz hat eine neue Liebe

Bei "Kampf der RealityAllstars" überrascht Serkan Yavuz mit einem Beziehungs-Geständnis: Er ist seit Mitte Dezember mit einer neuen Frau zusammen - und nennt sie seine Seelenverwandte.

Der Star-Strand wartet wieder. Mit der "Kampf der RealityAllstars"-Staffel kehren bekannte Gesichter an den Ort zurück, der in vergangenen Staffeln schon für jede Menge Drama gesorgt hat. In den Auftakt-Folgen beziehen Georgina Fleur, Giuliana Farfalla, Kate Merlan, Loona, Narumol, Paco Herb, Sam Dylan, Sandy Fähse, Serkan Yavuz, Yeliz Koc, Kader Loth sowie die Schwestern Yana und Tayisiya Morderger und Prinz Frédéric von Anhalt ihre Plätze in der Sala - allesamt Veteranen des Reality-TV-Geschäfts, die wissen, wie das Spiel läuft.

Doch während die meisten Kandidatinnen und Kandidaten zunächst mit der obligatorischen Begrüßungsrunde beschäftigt sind, liefert Serkan Yavuz (33) gleich zu Beginn den wohl persönlichsten Moment der Folge.

"Das ist meine Seelenverwandte"

Als Kader Loth (53) ihn auf seinen Beziehungsstatus anspricht und davon ausgeht, er sei weiterhin Single, kommt die Antwort kurz und eindeutig: "Nein." Wenig später präzisiert er - seit Mitte Dezember sei er in einer festen Beziehung, und seine Partnerin heißt Vanessa Brahimi. Sie ist Influencerin und noch relativ neu im Reality-TV-Business, erstmals war sie im Frühjahr 2025 in "Das Sommerhaus der Normalos" zu sehen, Ende des Jahres dann bereits in "Das große Promibüßen" - wo auch Yavuz mitmachte.

Der schwärmt nun offen von seiner neuen Liebe: "Das ist eine ganz liebe Maus." Er betont auch, dass er es ernst mit Brahimi meint: "Ja, ich würde sonst niemals eine Beziehung eingehen. Aber das ist meine Seelenverwandte, wirklich." Sie gebe ihm Kraft, stehe hinter ihm und habe ihm ein Gefühl von Leichtigkeit zurückgegeben.

Loth bremst den Enthusiasmus

Die erfahrene Reality-TV-Ikone Loth zeigt sich weniger euphorisch. Mit Blick auf Yavuz' Vergangenheit - konkret auf seine frühere Ehe mit Samira Yavuz, die dieses Jahr das Dschungelcamp dominiert hat - werden ihre Worte deutlich: "Ehrlich, ein Mann, der seine Frau betrügt, ist in meinen Augen ein Kackvogel." Trotzdem wünsche sie ihm und Vanessa Brahimi aufrichtig, dass die Beziehung halte - und dass er diesmal ein anderer Mann sei als früher.

Für die Zuschauenden ist der Start der Allstars-Staffel eine Art Klassentreffen mit Spannung: Wer hat sich verändert? Wer spielt dieselbe Rolle wie damals? Yavuz jedenfalls tritt mit einem neuen Kapitel an - ob das reicht, wird die Sala zeigen.

Die neue Staffel von "Kampf der RealityAllstars" ist seit dem 8. April beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Die Free-TV-Ausstrahlung bei RTLzwei startet am 15. April - jeweils mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr.