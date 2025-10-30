Am kommenden Samstag treten bei "Schlag den Star" auf ProSieben zwei Comedy-Duos gegeneinander an: Die Satiriker Fabian Köster und Lutz van der Horst von der "heute-show" treffen auf das "Bratwurst & Baklava"-Podcast-Duo Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar .
Am kommenden Samstag (1. November) gibt es bei der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" eine geballte Ladung Comedy. In der Live-Show auf ProSieben duellieren sich die beiden Satiriker der "heute-show" von ZDF, Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30), mit den beiden Comedians des Podcasts "Bratwurst & Baklava", Özcan Cosar (44) und Bastian Bielendorfer (41).