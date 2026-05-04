Kampf aussichtslos?: Peter Klein räumt Trennung von Yvonne Woelke ein

Nachdem er zunächst von einem "komplizierten" Verhältnis gesprochen hatte: Peter Klein räumt nun die Trennung von Yvonne Woelke ein. Um die Liebe kämpfen will der Ex-Mann von Iris Klein offenbar nicht.
Peter Klein (59) hat das Ende seiner Beziehung mit Yvonne Woelke (46) offenbar akzeptiert. Bei einem Event in Gelsenkirchen am Wochenende hatte der Reality-Darsteller gegenüber "Bild" noch davon gesprochen, dass sein Verhältnis zu der Schauspielerin "kompliziert" sei. Woelke hatte bei derselben Veranstaltung deutlicher geklungen. "Bei mir ist gerade tote Hose" sagte sie dem Boulevardblatt. Und: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein."