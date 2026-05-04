Kampf aussichtslos?: Peter Klein räumt Trennung von Yvonne Woelke ein

Nachdem er zunächst von einem "komplizierten" Verhältnis gesprochen hatte: Peter Klein räumt nun die Trennung von Yvonne Woelke ein. Um die Liebe kämpfen will der Ex-Mann von Iris Klein offenbar nicht.

Peter Klein (59) hat das Ende seiner Beziehung mit Yvonne Woelke (46) offenbar akzeptiert. Bei einem Event in Gelsenkirchen am Wochenende hatte der Reality-Darsteller gegenüber "Bild" noch davon gesprochen, dass sein Verhältnis zu der Schauspielerin "kompliziert" sei. Woelke hatte bei derselben Veranstaltung deutlicher geklungen. "Bei mir ist gerade tote Hose" sagte sie dem Boulevardblatt. Und: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein."

Gegenüber "RTL" räumte nun auch Peter Klein das endgültige Liebes-Aus ein. "Ich muss aktuell mit der Situation erst mal klarkommen", sagte der Ex-Mann von Katzenberger-Mutter Iris Klein (58). "Ich mache mir sehr viele Gedanken und versuche, diese für mich zu ordnen", fuhr er fort.

Peter Klein: "Kampf ist nur rentabel, wenn er Aussicht auf Erfolg hat"

Um Yvonne Woelke kämpfen will Peter Klein im Moment nicht. "Ein Kampf ist nur rentabel, wenn er Aussicht auf Erfolg hat", sagte er dem Sender. Er müsse aber "eingestehen, dass ich diese Chance derzeit nicht sehe".

Bei der Veranstaltung in Gelsenkirchen trafen Yvonne Woelke und Peter Klein aufeinander. Für eine Aussprache hatten sie aber keine Zeit, wie der gelernte Maler verriet. "Und das, was besprochen wurde, ließ mehr Fragen offen, als es beantwortet hat", sagte er.

Die Beziehung von Yvonne Woelke und Peter Klein war immer turbulent und öffentlich beobachtet. Sie lernten sich 2023 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kennen. Beide waren als Begleitpersonen von Dschungelcampern in Australien. Peter Kleins damalige Gattin Iris Klein - heute wieder Iris Katzenberger - warf ihnen vor, eine Affäre zu haben. Zunächst bestritten die beiden dies. Nach der Scheidung der Kleins outeten sie sich Ende 2024 als Liebespaar. Gemeinsam nahmen sie an der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" teil.