Kampagne von Monarchiegegnern: König Charles III.: Australienreise als Abschiedstour bezeichnet

1 König Charles III. und Königin Camilla im vergangenen Februar. Foto: imago images/ABACAPRESS

Monarchiegegner schießen gegen König Charles III. - und der lässt zurückschießen. Eine Seite spricht von einer Art Abschiedstour von den Royals, die andere legt die Verantwortung in die Hände der Bürgerinnen und Bürger.











König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) reisen in Kürze nach Australien. Charles, der an Krebs erkrankt ist, soll für die Reise sogar seine Behandlung vorübergehend pausieren. Auch wenn das königliche Paar einer Einladung der australischen Regierung folgt, wird es wohl nicht nur freundlich empfangen werden, wenn es für den mehrtägigen Besuch am 18. Oktober in Down Under landet.