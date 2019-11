Für was die Stuttgarter Nachrichten stehen

1 Der Newsroom ist das Herzstück der Stuttgarter Nachrichten Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Zeiten ändern sich. Doch der Anspruch der Stuttgarter Nachrichten bleibt: Als wichtige Lokal- und Regionalzeitung begleiten sie hautnah das Leben der Menschen in Stadt und Region.

Stuttgart - Die Dame blätterte in den Stuttgarter Nachrichten und blickte zufrieden: „Meine Zeitung muss so sein wie mein zu Hause. Ausgestattet mit allem, was ich für mein tägliches Leben brauche. Aufgeräumt, leicht zu überblicken und immer für eine Überraschung gut.“

Es sind Sätze, die jeder Journalist verinnerlicht, der sich täglich um die besondere Qualität eines Produkts bemüht, das die unveränderte Wertschätzung seiner Leserinnen und Leser genießt: Gedruckt oder digital, die Stuttgarter Nachrichten stehen auch in Zeiten des rasanten Wandels der Medienlandschaft unverbrüchlich zu den Werten, die ihr bis heute den Ruf einer der besten und lebendigsten deutschen Lokal- und Regionalzeitungen eintragen. Die StN beliefern zudem fast 50 Zeitungstitel im süddeutschen Raum und in den neuen Bundesländern mit regionalen und überregionalen Inhalten – in einer Gesamtauflage von 507 844 Exemplaren.

Dem Fälscher Kujau auf die Schliche gekommen

Aktuell, kompetent und seriös begleitet das Medium das Leben in Stadt und Region. Immer mit der besonderen Nähe zu den Menschen – im Wissen um ihre Sorgen und Nöte. Konstruktiv-kritisch beobachten gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten das Geschehen in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen: Von Politik über Wirtschaft und Kultur bis hin zum Sport.

Sie kritisieren die Mächtigen, decken Missstände auf und enthüllen Machenschaften. Die Stuttgarter Nachrichten kamen Konrad Kujau auf die Schliche, der mit seinen gefälschten Hitlertagebüchern den „Stern“ in die Irre führte. Sie deckten unlautere Spendenzuwendungen des früheren baden-württembergischen Verkehrsministers Hermann Schaufler auf. Dafür gab es jeweils den renommierten Wächterpreis der Tagespresse. Ein Investigativteam unserer Zeitung enthüllt seit Jahren hartnäckig die finsteren Machenschaften von Salafisten, Dschihadisten und Osmanen. Das Mediummagazin kürte Katja Bauer, Berliner Korrespondentin der StN, 2018 zur Reporterin des Jahres. Lokalchef Jan Sellner nahm für die viel beachtete Serie „Stadt des Lächelns“ den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung entgegen. Grafik und Layout werden regelmäßig mit dem European Newspaper Award, dem wichtigsten Preis für Zeitungsdesign, ausgezeichnet. Die Kinder-Nachrichten sind ein Renner – auch bei vielen Erwachsenen. Und die Arbeit wird nicht weniger.

Wachsende Flut ungeprüfter Quellen

Das Internet hat das Leben in vielen Bereichen einfacher gemacht, die wachsende Flut ungeprüfter Quellen und Informationen verlangt dagegen nach der besonderen Sorgfalt seriöser Medien. Verantwortungsbewusste Journalistinnen und Journalisten schätzen ein, beleuchten Hintergründe, zeigen Zusammenhänge auf, analysieren und kommentieren. Immer mit dem besonderen Augenmerk auf die Menschen in Stadt und Region.

Die Stuttgarter Nachrichten leben vom Vertrauen, das Leserinnen und Leser in die Qualität journalistischer Arbeit haben. Regelmäßige repräsentative Umfragen bestätigen den Erfolg des redaktionellen Konzepts. 98 Prozent unsere Leserinnen und Leser würden die Stuttgarter Nachrichten Freunden und Bekannten weiter empfehlen.

Das ist Motivation und Auftrag zugleich.