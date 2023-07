1 „Sei dabei!“: Auch im benachbarten Freiberg wird Nachwuchs gesucht. Dort wird mittels Plakat am Feuerwehrhaus für die Jugendfeuerwehr geworben. Foto: Simon Granville

Immer weniger Menschen wollen Feuerwehrmann oder -frau werden. Ludwigsburg startet jetzt eine Werbekampagne, um Ehrenamtliche für die Feuerwehr zu gewinnen.









Ludwigsburg - Autofahrern sind sie wahrscheinlich schon aufgefallen: An den Ortseingängen in der Schwieberdinger Straße, der Frankfurter Straße und der Marbacher Straße hängen seit Wochenbeginn große Werbetafeln, mit denen die Stadt und die Feuerwehr Ludwigsburg Ehrenamtliche für ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr suchen. Denn wie in vielen anderen Kommunen fehlt es auch in der Barockstadt an Nachwuchs bei den Floriansjüngern. „Der Personalkörper unserer Ehrenamtlichen ist relativ stabil, wird aber immer älter, und es kommt zu wenig Nachwuchs nach“, erklärt die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz. Zudem zeige sich, dass sich immer weniger Menschen langfristig an ein Ehrenamt binden wollten.