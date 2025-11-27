Kampagne für mehr Demokratie: Für einen Ausweis nicht mehr anstehen – Kornwestheim macht’s möglich

Weniger Bürokratie, mehr politische Bildung und eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Stadt. Die Kampagne „Stadt-Dialog“ der Stadt Kornwestheim nimmt weiter Form an.
Wer schon mal einen neuen Ausweis brauchte, kennt das übliche Prozedere: für ein Passbild zum Fotografen oder in den Drogeriemarkt gehen. Zeit freischaufeln für einen Termin im Bürgeramt und hoffen, dass man schnell drankommt – und nach Wochen wieder einen Termin suchen beim Bürgeramt, um den Ausweis abzuholen. Umständliche Prozesse wie diesen zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen, ist ein Baustein der Kampagne „Stadt-Dialog“ der Stadt Kornwestheim – die jedoch viele verschiedene Ideen umspannt.