Politiker sind ein beliebtes Feindbild. Im Kammertheater Stuttgart wird nun kräfttig gegen sie geschossen. Aber stimmen die Klischees eigentlich?

Es ist aber auch empörend! Da übergibt das Volk den Politikern die Macht, und was tun die? Sie lachen, obwohl ihnen nicht zum Lachen ist. Sie schlafen auf dem Bauch, öffnen die Milch und gießen sie in ein Glas. Schlimmer noch, ihnen sind die kleinen Leute völlig egal – und jemand weiß sogar, was sie tagsüber treiben: „Die Politiker schwänzen die Arbeit und zocken Playstation bei Saturn. Es ist wirklich wahr!“ Ist es das?

Im Stuttgarter Kammertheater wird in „Die Politiker“ eineinhalb Stunden geschimpft und gelästert, schwadroniert und sich mokiert über Politiker, die sich so herrlich anbieten, um Dampf und Frust abzulassen. 2019 hat Wolfram Lotz das Stück geschrieben, also zu einer Zeit, als die viel beschworene Politikverdrossenheit längst kursierte. Nach den diversen Krisen hat sie sich eher noch verstärkt, weshalb Alexander Eisenach das Stück nun für das Schauspiel Stuttgart im Kammertheater inszeniert hat – auf den ersten Blick schrill und schräg, mit Komik und manchem Klamauk. Aber hinter der fröhlichen Fassade entpuppt sich diese neue Produktion als fein und nachdenklich.

Eigenwillig und anregend

Denn Wolfram Lotz hat keineswegs nur den Stammtisch belauscht und dem Volk aufs lästerliche Maul geschaut. Der 45-jährige Autor schreibt fürs Theater, ist aber auch Lyriker und verbindet in „Die Politiker“ beide Disziplinen auf eigenwillige wie anregende Weise. Statt erzählerisch Theatermonologe und -dialoge auszuformulieren, reiht er eher Verse aneinander, die sich wiederholen und abgewandelt werden. Wolfram Lotz liebt Schüttelreime, Doppeldeutigkeiten und das Spiel mit der Sprache, die er assoziativ weitertreibt. Dabei reißt er hier banale, dort poetische Bilder an – um zwischendrin wieder zurückzukehren zu sich selbst, wie er am Schreibtisch sitzt und schreibt. Seine Rolle als Autor scheint ihm allerdings befremdlich zu sein: „Dieser Körper hier hat meine Hose an“, heißt es da.

Im Kammertheater ist der ewige Wortfluss auf vier Personen verteilt, die die kruden wie kuriosen Statements über Politiker im Staccato herausschleudern, ohne sich zu verheddern bei all den Rhythmus- und Tempowechseln und schneller werdenden Wiederholungen. Stella Lennerts Bühne in Lilablassgrün wirkt wie eine Mischung aus futuristischem Showbiz und Boxring. Dazu passt, dass die Vier wattierte Anzüge und Kostüme tragen, als müssten sie Schläge und Attacken abpuffern.

Sprachlich höchst souverän

Es sind vor allem Anke Schubert und Sylvana Krappatsch, die nicht nur sprachlich höchst souverän die Textmassen bewältigen, sondern auch immer beides zu sein scheinen, Politikerinnen wie Volksmund, der kommentiert – vorwurfsvoll, verteidigend, gallig oder genervt. Bei ihnen klingen Sätze wie „Sie mögen kleine Katzen“ wie ein schwerer Missbrauchsvorwurf. Auch Pauline Großmann überzeugt und ebenso Felix Strobel, der mit seiner gestriegelten Frisur und starrer Mimik an Barbies Lover Ken denken lässt.

Der Regisseur Alexander Eisenach und Wolfram Lotz ergänzen sich hervorragend. Denn der Autor will über das Sprachspiel Assoziationen wecken. So abgehackt seine Verse oft sein mögen, funktioniert das erstaunlich gut, sodass man sich oft an vertraute Momente erinnert fühlt. „Die Politiker gehen hinab ins Tal, wo die Finsternis am dichtesten ist“, heißt es da – und schon sieht man Politiker vor sich, die Klinken putzen oder auf Marktplätzen Reden halten.

Videobilder von Feuer erinnern an den Tanz auf dem Vulkan, so, wie Szenen aus einem Eishockey-Kampf ausdrucksstark sind. Dann wieder tragen die Schauspieler riesige Hände: hier geballte Faust, dort Stinkefinger. Eine weitere Riesenhand umklammert eine Computermaus – und zwangsläufig kommt einem der Hass in den Sinn, der im Netz ausgetobt wird.

„Ohne Gewähr“ kann man zwischendrin auf einer LED-Tafel lesen, denn Wahrheiten werden an diesem Abend nicht verkündet, zumindest nicht über Politiker. Im Gegenteil verraten die endlosen Tiraden eher etwas über jene, die Sätze sagen wie „Die Politiker vergessen dich“. Hier spricht immer nur das selbstgerechte Bauchgefühl, das sich einbildet, die Welt zu verstehen und unkritisch und unreflektiert Feindbilder entwirft. Je pauschaler, desto entschiedener.

Im Auftrag des Staates

„Die Arbeitslosen sammeln den Müll im Auftrag des Staates ein!“, heißt es mal – ein beliebiger Satz, der sich willfährig der Haltung des Sprechers unterordnen lässt und empört oder auch zustimmend gemeint sein kann. Selbst „Na, bitte!“ lässt sich so vorbringen, als habe man den schlagenden Beweis für diese oder jene abstruse Behauptung geliefert.

Wolfram Lotz wollte einst Prediger werden. In „Die Politiker“ gelingt es ihm, ohne moralische Appelle nur durch die Kraft der Sprache Verlogenheit und Selbstbetrug sichtbar zu machen. So ist man nach diesem sehenswerten Theaterabend vielleicht etwas vorsichtiger mit Pauschalisierungen und unsinnigen Kategorien wie „Die Politiker“. Denn am Ende ist das Einzige, was man über sie mit gutem Gewissen sagen kann: „Was die Politiker tun, ist tun.“

Vorstellungen am 23., 24.Juni und 5., 6. Juli