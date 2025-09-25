Kammerorchester Waiblingen: Junge Trompeterin spielt Solo beim Geburtstags-Konzert

Mit einem Auftritt der jungen Solistin Johanna Spegg feiert das Waiblinger Kammerorchester seinen 60. Geburtstag. Die Bandbreite beim Konzertabend reicht von Vivaldi bis Grieg.
Seit sechs Jahrzehnten sorgt das Waiblinger Kammerorchester für schöne Töne. Am 12. Oktober wird das 60-jährige Bestehen mit einem Konzert im Bürgerzentrum Waiblingen gefeiert. Als Solistin tritt dabei die junge Trompeterin Johanna Spegg aus Stuttgart auf. Zum Sechzigsten hat das Orchester ein Programm zusammengestellt, das „musikalische Brücken zwischen Barock, Romantik und der Moderne schlägt“.