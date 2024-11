Kammerorchester Stuttgart: Thomas Zehetmaier bleibt bis 2027 Chefdirigent

Freude beim Stuttgarter Kammerorchester: Der Chefdirigent , der den aus 17 Musikern bestehenden Klangkörper seit 2019 dirigiert, hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Das gab Intendant Markus Korselt am Donnerstag offiziell bekannt, verbunden mit ausdrücklichem Lob für die Arbeit des 63-Jährigen Österreichers: „Thomas Zehetmaier ist als Chefdirigent ein Glücksfall für das Stuttgarter Kammerorchester.“ In den vergangenen Jahren habe sich eine „unglaublich positive, freundschaftliche Beziehung entwickelt“. Während sich Dirigent und Orchester anderswo nach Jahren auseinanderentwickelten, seien sich Zehetmaier und das Kammerorchester immer näher gekommen. Mit einer Mischung aus „historischem Blech und modernem Holz“ habe das Orchester seinen eigenen Klang gefunden.

Zehetmaier selbst sprach von einem „Traum“: „Es hat ein Prozess des Zusammenwachsens stattgefunden.“ Dazu hätten gemeinsame Aufnahme und Tourneen beigetragen. „Ich fühle viel Enthusiasmus von allen Seiten und genieße hier in Stuttgart die Atmosphäre eines tollen Teams – musikalisch und organisatorisch“, erklärte er.

Korselt und Zehetmaier kündigten zugleich ein großes „Beethoven-Projekt“ an – nach dem Vorbild der Haydn-Gesamtaufnahme. Bis Ende 2027, in dem der 200. Jahrestag der Uraufführung der Neunten Sinfonie begangen wird, sollen alle neun Beethoven-Sinfonien auf dem orchestereigenen Label SKO records eingespielt werden. Das Auftaktkonzert mit den Symphonien 1 und 2 findet bereits an diesem Samstag in der Liederhalle statt. Korselt versprach: „Zehetmaier und das Stuttgarter Kammerorchester werden eine ganz eigene Sicht auf Beethoven finden und ihr Publikum damit begeistern.“ Zehtmaier betonte: „Alle ziehen an einem Strang.“ Der Beginn des Beethoven-Projekts komme genau zum richtigen Zeitpunkt.

Zehetmaier, der seine Laufbahn als Geiger begann, ist seit 2012 auch Chef Principal des Orchestre National d’Auvergne. Er ist zudem Gründer des seit 30 Jahren bestehenden Zehetmaier Quartetts. Als Solist wurde er mit drei „Gramophone Awards“ ausgezeichnet.