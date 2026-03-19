Kamera-Skandal an Uni Freiburg: Heimlich gefilmt in Uni-Toiletten und auf Dienstreisen – weitere Betroffene

Heimlich gefilmt in Uni-Toiletten und auf Dienstreisen - nach dem Skandal an der Uni Freiburg melden sich weitere Betroffene. Wie die Hochschule jetzt reagieren will.
Ein Fall um heimlich gemachte Fotos eines Ex-Mitarbeiters der Uni Freiburg und dem Umgang der Hochschule damit schlägt hohe Wellen. Es geht um Aufnahmen, die der Mann unbemerkt von Frauen in intimen Situationen gemacht haben soll - nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa in einer von ihm privat an die Frauen vermieteten Wohngemeinschaft sowie auf einer Tagung, bei der damalige Kolleginnen des Mannes von diesem gefilmt wurden. Nach Worten der Universität geschahen solche Taten aber auch in Sanitärräumen der Hochschule selbst sowie in Beratungssituationen.