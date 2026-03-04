Das Xiaomi 17 Ultra will nicht nur ein Spitzen-Smartphone sein, sondern vor allem auch ein Kamera-Tool. Im Praxistest überzeugt das Leica-Setup mit einer sehr markanten Bildwirkung, dazu kommen ein starkes Display, viel Tempo und ein Akku, der den Alltag spürbar erleichtert.
Schnell zeigt sich, wohin Xiaomi mit dem neuen 17 Ultra will: weniger unauffälliger Begleiter, mehr Premium-Smartphone für Foto und Video, gepaart mit angenehmer Haptik und eleganter Optik. Das beginnt natürlich bei einer sauberen Verarbeitung, endet aber nicht beim Look. Das große Kameramodul ist dabei nicht nur ein markantes Design-Merkmal, sondern prägt auch die komplette Handhabung des Smartphones.