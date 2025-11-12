Kamera am Tübinger Busbahnhof: Aufsichtsbehörde durchkreuzt Boris Palmers Pläne für Videoüberwachung

Boris Palmer muss den Plan für eine Kamera am Tübinger Busbahnhof vorerst auf Eis legen. Schon der Landesdatenschutzbeauftragte hatte davon abgeraten, nun auch das Regierungspräsidium.
Straftaten verhindern oder leichter aufklären und damit für ein besseres Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger sorgen – mit diesem Ziel wollte Boris Palmer Ende des Jahres eine Videokamera am Tübinger Busbahnhof installieren lassen. Auch in einem kürzlich verfassten Gastbeitrag in der „Zeit“ machte sich der parteilose Tübinger OB zusammen mit den Rathauschefs von Esslingen und Schwäbisch Gmünd für Videoüberwachung an „sensiblen Orten“ stark.