Kamelmilch-Eis: Rottenburger bekommt Sonderpreis bei WM

1 Sonderpreis für Kamelmilch-Eis Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Kamelmilch, geräucherter Dattelhonig und Polenta: Mit dieser ungewöhnlichen Eis-Kreation holt Thomas Micolino einen Kreativ-Preis in Las Vegas. Wonach schmeckt denn so ein Eis?











Link kopiert



Mit seinem Eis aus Kamelmilch hat der Deutsche Meister Thomas Micolino auch bei der Gelato-WM in Las Vegas überzeugt. Zwar habe es für den Titel und einen Platz auf dem Podium nicht gereicht, sagt Thomas Micolino von der Eisdiele „Rino“ in Rottenburg (Kreis Tübingen). Er habe aber einen Kreativ-Preis gewonnen. Die Tafel zur Auszeichnung bekomme jetzt einen Ehrenplatz in der Eisdiele, sagt der Eis-Erfinder. Zuvor hatte unter anderem die „Südwest Presse“ berichtet.