Kamala Harris: Erste Late-Night-Show als Präsidentschaftskandidatin

Kamala Harris wird sich erstmals seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur für das US-Präsidentenamt wieder in einer Late-Night-Show zeigen. Am 8. Oktober ist die Politikerin bei Stephen Colbert zu Gast.

Für Kamala Harris (59) steht der erste Auftritt in einer Late-Night-Show an, seitdem sie im August als Kandidatin für das Amt der US-Präsidentin bekannt gegeben wurde. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird die Demokratin am kommenden Dienstag, den 8. Oktober, bei "The Late Show With Stephen Colbert" auf dem Sender CBS zu Gast sein.

Für Harris, die aktuell unter Joe Biden (81) Vizepräsidentin der USA ist, wird der kommende Auftritt bereits der siebte bei Talkmaster Stephen Colbert (60) sein. Erstmals trat sie am 19. April 2018 in ihrer Funktion als US-Senatorin von Kalifornien in der Show auf, zuletzt am 15. März 2023.

Auch Tim Walz in Late-Night-Show

Harris' Auftritt bei Stephen Colbert kommt einen Tag, nachdem ihr Kollege Tim Walz (60) bei "Jimmy Kimmel Live" zu Gast sein wird. Für Walz, der als Kamala Harris' Vizepräsident in den Wahlkampf geht, ist der Besuch bei Moderator Jimmy Kimmel (56) am Montag, den 7. Oktober, sein erster Auftritt überhaupt in einer Late-Night-Show.

In den USA ist es gängige Praxis, dass Politiker in den beliebten Late-Night-Shows des Landes zu Gast sind. Sie nutzen die Bühne, um einem breiten, besonders jüngeren, Publikum ihre politischen Botschaften in einem weniger formellen Rahmen zu übermitteln. Kamala Harris' politischer Gegenspieler Donald Trump (78) trat zuletzt im September 2024 in der konservativen Late-Night-Show "Gutfeld!" von Greg Gutfeld (60) auf.