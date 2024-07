Kamala Harris als Präsidentin: Haben die Simpsons es kommen sehen?

Die Comicserie "The Simpsons" hat vor 24 Jahren Kamala Harris als US-Präsidentin inszeniert. Ein entsprechendes Meme geht aktuell viral, nachdem der US-amerikanische Präsident Joe Biden (81) von einer Verlängerung seiner Amtszeit am Sonntag (21. Juli) zurückgetreten ist und seine Stellvertreterin Harris (59) für die Wahl im November als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten vorgeschlagen hat.

Aufmerksame User in den sozialen Medien auf X hatten auf den Hinweis in dem beliebten Cartoon aufmerksam gemacht, da eine Episode der "Simpsons" aus dem Jahr 2000 die fiktive Präsidentin Lisa Simpson in einem lilafarbenen Anzug zeigt, der dem ähnelt, den die Vizepräsidentin Harris während der Amtseinführung Joe Bidens im Jahr 2021 trug. Der Showrunner der Kultsendung, Al Jean (63), hat die aktuelle Polit-Prophezeiung selbst auf seinem X-Account gepostet, mit den Worten: "Die Simpsons-Vorhersage: Ich bin stolz, Teil davon zu sein."

Zufall oder Zukunft?

Ein User fasste das Meme in etwa so zusammen: "Die Simpsons haben es wieder getan! Hier ist Lisa Simpson als erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten aus der 17. Episode der 11. Staffel (im Jahr 2000), die darüber spricht, wie das Land nach Präsident Trump gebrochen ist. Und daneben Kamala, die bei Bidens Amtseinführung das gleiche Outfit trägt."

Bei der Einweihung von US-Präsident Joe Biden am 20. Januar 2021 wurde Kamala Harris als erste Frau und erste Schwarze, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat, in ein lilafarbenes Ensemble von Christopher John Rogers geschneidert. Dazu trug sie von Sergio Hudson entworfene Schuhe und eine Perlenhalskette von Wilfredo Rosado.

Nicht die einzige treffende Prognose

In der Episode "Bart to the Future" wird Lisa Simpson zur Nachfolgerin Donald Trumps als US-Präsidentin gewählt, den das Format bereits im Jahr 2000 als Präsidenten orakelt hat. Wie es zu der treffenden Trump-Vorhersage der gelben Trickserie gekommen war, hatte der Fernsehautor Dan Greaney dem Magazin "The Hollywood Reporter" 2016 erklärt. "Das war eine Warnung an Amerika", erklärte er. Die Trump-Präsidentschaft "war der letzte Halt vor dem absoluten Tiefpunkt. Wir haben uns das herausgepickt, weil es auf Linie mit einer Vision von einem völlig durchgeknallten Amerika schien."

Darum ging es in der damaligen "Simpsons"-Folge

In der Episode "Bart to the Future" besucht die Familie Simpson ein Casino der amerikanischen Ureinwohner, für das Bart mit zehn Jahren zu jung ist. Er denkt daraufhin an die Zukunft in 30 Jahren: Lisa wird demnach zur Präsidentin gewählt - nach der Amtszeit von Donald Trump. Lisa betont in ihrer Funktion als Präsidentin in der Episode: "Wie Sie wissen, haben wir eine ziemliche Budgetknappheit von Präsident Trump geerbt."