Eisige Temperaturen und trockene Heizungsluft setzen der Haut im Winter extrem zu. Ceramide, reichhaltige Öle und beruhigende Wirkstoffe wie Panthenol stärken die Hautbarriere. Das sollte man an kalten Tagen beachten.

Wenn eisiger Winterwind gegen das Gesicht peitscht, leistet unsere Haut Schwerstarbeit. Die Kombination aus frostiger Außenluft und trockener Heizungswärme entzieht der Epidermis wertvolle Feuchtigkeit und bringt den Lipidhaushalt aus dem Gleichgewicht. Eine intakte Hautbarriere ist in dieser Zeit der wichtigste Schutzschild, um Rötungen, Spannungsgefühle und rissige Stellen zu vermeiden. Um die Haut gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen, ist eine gezielte Pflegeroutine mit schützenden und regenerierenden Inhaltsstoffen unumgänglich.

Ceramide und reichhaltige Lipide Das Fundament einer starken Hautbarriere bilden Ceramide. Diese körpereigenen Lipide fungieren wie ein Kleber, der die Hornzellen zusammenhält und so verhindert, dass Feuchtigkeit nach außen verdampft. Im Winter produziert die Haut von Natur aus weniger dieser Fette, weshalb sie von außen zugeführt werden müssen. Cremes und Seren mit einem hohen Ceramid-Anteil füllen die entstandenen Lücken in der Schutzschicht wieder auf. Dies sorgt nicht nur für ein geschmeidigeres Hautgefühl, sondern macht den Teint auch widerstandsfähiger gegen äußere Reize und Schadstoffe.

Während im Sommer leichte Gele und Fluids ausreichen, benötigt die Haut bei Kälte eine lipidreichere Pflege. Produkte auf Ölbasis oder Wasser-in-Öl-Emulsionen bilden einen zarten Schutzfilm, der wie eine unsichtbare Isolierschicht wirkt. Besonders wertvoll sind hierbei pflanzliche Öle wie Squalan, Jojobaöl oder Sheabutter, die der natürlichen Hautstruktur ähneln. Diese Inhaltsstoffe verhindern den sogenannten transepidermalen Wasserverlust und bewahren die Elastizität der Haut, selbst wenn die Luftfeuchtigkeit gegen null sinkt.

Beruhigende Wirkstoffe gegen Winterstress

Zusätzlich zur Fettzufuhr benötigt die gestresste Winterhaut beruhigende Komponenten, die Entzündungsprozesse im Keim ersticken. Inhaltsstoffe wie Panthenol (Vitamin B5), Allantoin oder Centella Asiatica (Tigergras) sind essenziell, um gereizte Partien zu besänftigen und die Wundheilung zu fördern.

Sie wirken wie ein sanftes Pflaster auf der Hautoberfläche. Besonders nach einem langen Spaziergang in der Kälte hilft eine Maske oder ein Serum mit diesen Wirkstoffen, die typischen Kälterötungen schnell abklingen zu lassen und das Mikrobiom der Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

UV-Schutz auch im Winter nicht vergessen!

Ein häufiger Fehler in der Winterpflege ist der Verzicht auf Sonnenschutz. Da Schnee die UV-Strahlen reflektiert und die Strahlungsintensität in der klaren Winterluft oft unterschätzt wird, bleibt ein Lichtschutzfaktor auch bei Minusgraden Pflicht, um die Barriere vor vorzeitiger Alterung zu schützen.

An extrem kalten Tagen kann zudem eine okklusive Schicht, beispielsweise durch eine spezielle "Cold Cream" oder einen Balsam, sinnvoll sein. Diese Produkte versiegeln die Hautoberfläche physikalisch und bieten so einen mechanischen Schutz vor Erfrierungen und Austrocknung, der über die normale Pflege hinausgeht.