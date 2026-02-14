Eisige Temperaturen und trockene Heizungsluft setzen der Haut im Winter extrem zu. Ceramide, reichhaltige Öle und beruhigende Wirkstoffe wie Panthenol stärken die Hautbarriere. Das sollte man an kalten Tagen beachten.
Wenn eisiger Winterwind gegen das Gesicht peitscht, leistet unsere Haut Schwerstarbeit. Die Kombination aus frostiger Außenluft und trockener Heizungswärme entzieht der Epidermis wertvolle Feuchtigkeit und bringt den Lipidhaushalt aus dem Gleichgewicht. Eine intakte Hautbarriere ist in dieser Zeit der wichtigste Schutzschild, um Rötungen, Spannungsgefühle und rissige Stellen zu vermeiden. Um die Haut gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen, ist eine gezielte Pflegeroutine mit schützenden und regenerierenden Inhaltsstoffen unumgänglich.