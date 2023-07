Was darf eine Kinderbestattung kosten?

Beerdigungen in Ludwigsburg

23 Menschlichkeit versus Wirtschaftlichkeit: Diese Spannung stellt den Ludwigsburger Gemeinderat vor keine leichte Entscheidung. Auch in Bezug auf den Alten Friedhof. Foto: Simon Granville

Der Gemeinderat in Ludwigsburg spricht sich im ersten Schritt gegen eine Erhöhung der Bestattungsgebühren aus – auch weil die Beerdigung von Kindern mehr kosten würde.









Ludwigsburg - Das Thema Friedhofsgebühren sorgt in den kommunalen Gremien nicht selten für emotionale und hitzige Diskussionen. In Ludwigsburg wurden sie das letzte Mal im Jahr 2016 erhöht. Jetzt soll wieder an der Gebührenschraube gedreht werden. Das Büro Schneider & Zajontz aus Heilbronn war mit der Kalkulation der Gebühren beauftragt worden. Das Ergebnis ist nicht im Sinne der Mitglieder des Ausschusses für Mobilität, Umwelt und Technik. Der Gegenwind, der der Verwaltung und Planerin Irmgard Denk entgegenschlug, war stark.