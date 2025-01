1 Das Kleinflugzeug krachte in Kalifornien in ein Gebäude. Foto: dpa/Uncredited

Ein Kleinflugzeug stürzt in Kalifornien in ein Gebäude. In dem Dach klafft ein riesiges Loch. Zwei Menschen sterben, mehrere werden verletzt.











In Südkalifornien ist ein Kleinflugzeug auf eine Lagerhalle gestürzt. Nach Angaben der Polizei in Fullerton kamen bei dem Absturz zwei Menschen ums Leben, zehn Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere acht Personen mit leichten Verletzungen konnten demnach am Unfallort versorgt werden. Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor.