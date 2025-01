Kalifornien: Extremes Feuerwetter: Los Angeles fürchtet weitere Brände

2 Zerstörung wie im Krieg: eine ehemalige Wohnsiedlung in Los Angeles. (Archivbild) Foto: Noah Berger/AP/dpa

Das Schlimmste schien überstanden. Nun fegen erneut gefährliche Starkwinde über Los Angeles.











Los Angeles - Mit der Rückkehr gefährlicher Starkwinde wächst in Los Angeles die Sorge vor weiteren verheerenden Bränden. Ein kleineres Feuer war kurz nach Beginn des Warnzeitraums für "extremes Feuerwetter" am Montagnachmittag (Ortszeit) im Griffith Park ausgebrochen, einem auch bei Touristen sehr beliebten Park in den Santa Monica Mountains rund um eine Sternwarte. Die Feuerwehr konnte diesen Brand jedoch schnell löschen.