Kalifornien: „Dilbert“-Cartoon-Zeichner Scott Adams gestorben

In seinen Cartoons setzte sich Scott Adams mit der Unternehmenswelt auseinander. Dann sorgte er mit rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen. Jetzt ist er mit 68 Jahren gestorben.
Der US-Künstler Scott Adams, der mit der Comic-Figur „Dilbert“ weltberühmt wurde, ist tot. Adams sei im Alter von 68 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben, teilte seine Ex-Frau Shelly Adams via YouTube mit. Im Beisein seiner Angehörigen sei er friedlich eingeschlafen.