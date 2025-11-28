Kaley Cuoco wird 40 – und längst nicht mehr nur mit ihrer Rolle als „Penny“ verbunden. Was die Schauspielerin heute beruflich und privat macht, zeigt ein Blick auf ihre aktuellen Projekte, ihr Unternehmen und ihr Familienleben.

Kaley Cuoco, vielen vor allem als „Penny“ aus der Sitcom „The Big Bang Theory“ bekannt, feiert am 30. November ihren 40. Geburtstag. Seit dem Ende der Serie hat sie ihre Karriere in mehrere Richtungen weiterentwickelt – vor und hinter der Kamera, als Produzentin und Unternehmerin. Ein Überblick.

„The Flight Attendant“ als wichtiger Karriereschritt Mit der HBO-Max-Serie „The Flight Attendant“ gelang Cuoco ein viel beachteter Neustart. Sie übernahm die Hauptrolle der Flugbegleiterin Cassie Bowden, die nach einer durchfeierten Nacht in einen Mordfall verwickelt wird. Die Serie erhielt mehrfach Nominierungen für den Golden Globe und den Emmy und wurde nach zwei Staffeln eingestellt. Cuoco war sowohl vor der Kamera als auch als Produzentin beteiligt.

Die Stimme von Harley Quinn

Parallel dazu spricht Cuoco die Titelrolle in der animierten Serie „Harley Quinn“. Das Format wurde von der Kritik positiv aufgenommen und gilt als fester Bestandteil des DC-Animationsuniversums.

Weitere Rollen in Film und Fernsehen

Am 30. November wird Kaley Cuoco 40 Jahre alt. (Bild: Imago / ZUMA Press Wire)

Cuoco war außerdem in mehreren Projekten zu sehen, darunter die romantische Dark Comedy „Meet Cute“ mit Pete Davidson.

In der Serie „Based on a True Story“ spielt sie an der Seite von Chris Messina eine werdende Mutter, die gemeinsam mit ihrem Mann in einen True-Crime-Fall gerät.

Für 2026 ist die Mystery-Serie „Vanished“ angekündigt, in der Cuoco neben Sam Claflin und Matthias Schweighöfer ebenfalls eine Hauptrolle übernimmt.

Arbeit hinter der Kamera

2017 gründete Cuoco ihre Produktionsfirma „Yes, Norman Productions“, die bis heute einen Exklusivvertrag mit Warner Bros. Television hält. Unter dem Label entstanden unter anderem „The Flight Attendant“ und „Harley Quinn“.

Das Unternehmen entwickelt zudem eine limitierte Serie über Schauspielerin und Sängerin Doris Day, in der Cuoco selbst die Hauptrolle übernehmen soll. Grundlage ist die Biografie „Doris Day: Her Own Story“ von A. E. Hotchner.

Unternehmerin mit Fokus auf Tierschutz

Neben ihrer Arbeit in der Film- und Fernsehbranche führt Cuoco die Haustiermarke „Oh Norman!“. Das Unternehmen entwickelt Produkte für Tiere und spendet regelmäßig an Tierschutzorganisationen. Ein Teil jedes Verkaufs fließt in die Unterstützung von geretteten Hunden. Monatlich wird ein adoptierbarer Hund auf dem offiziellen Kanal der Marke vorgestellt.

Privatleben und Familie

Kaley Christine Cuoco wurde am 30. November 1985 in Camarillo, Kalifornien, geboren. Als Kind war sie eine erfolgreiche Amateurtennisspielerin, entschied sich jedoch mit 16 Jahren endgültig für die Schauspielerei.

Ihr Privatleben stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Cuoco war unter anderem mit ihrem „Big Bang Theory“-Kollegen Johnny Galecki liiert. Es folgten zwei Ehen – zunächst mit Ryan Sweeting, später mit dem Reitsportler Karl Cook.

Seit 2022 ist sie mit dem Schauspieler Tom Pelphrey zusammen. 2023 kam die gemeinsame Tochter Matilda zur Welt, 2024 gab das Paar seine Verlobung bekannt.

Ausblick

Cuoco arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter der angekündigten Serie „Vanished“ und weiteren Produktionen ihres Unternehmens. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin und Produzentin bleibt auch ihr Engagement im Tierschutz ein fester Bestandteil ihrer öffentlichen Arbeit.