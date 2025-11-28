Kaley Cuoco wird 40 – und längst nicht mehr nur mit ihrer Rolle als „Penny“ verbunden. Was die Schauspielerin heute beruflich und privat macht, zeigt ein Blick auf ihre aktuellen Projekte, ihr Unternehmen und ihr Familienleben.
Kaley Cuoco, vielen vor allem als „Penny“ aus der Sitcom „The Big Bang Theory“ bekannt, feiert am 30. November ihren 40. Geburtstag. Seit dem Ende der Serie hat sie ihre Karriere in mehrere Richtungen weiterentwickelt – vor und hinter der Kamera, als Produzentin und Unternehmerin. Ein Überblick.