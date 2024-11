Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. November 2024

Namenstag

Gottfried, Gregor, Johannes

Historische Daten

2023 - Der seit etwa vier Monaten andauernde Schauspielerstreik in Hollywood wird ausgesetzt. Akteure und Filmstudios einigen sich bei Bezahlung, Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie Schutz vor den Folgen Künstlicher Intelligenz.

1989 - Zum ersten Mal in der Geschichte der DDR tritt das Politbüro der kommunistischen SED, das Machtzentrum des Landes, geschlossen zurück. Am Vorabend war bereits die DDR-Regierung zurückgetreten.

1969 - Vom kalifornischen Testgelände Vandenberg der US-Weltraumbehörde Nasa aus startet "Azur", der erste deutsche Forschungssatellit.

1939 - Im Münchner Bürgerbräukeller entgeht Adolf Hitler knapp einem Bombenattentat des Schreiners Johann Georg Elser.

1909 - Der französische Rennfahrer Victor Hemery erreicht erstmals mit einem benzingetriebenen Fahrzeug ("Blitzen-Benz") eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde.

Geburtstage

1999 - Isaac Bonga (25), deutscher Basketballspieler, Weltmeister 2023

1954 - Kazuo Ishiguro (70), britischer Schriftsteller ("Was vom Tage übrigblieb"), Literaturnobelpreis 2017

1949 - Bonnie Raitt (75), amerikanische Bluesmusikerin ("Runaway", "Something To Talk About")

1949 - Gabriele Krone-Schmalz (75), deutsche Fernsehjournalistin, ARD-Korrespondentin in Moskau 1987-1991, Moderation des ARD-"Kulturweltspiegel" 1992-1997

Todestage

2023 - Hannelore Kramm, österreichische Schauspielerin, Ehefrau des Schlagersängers Heino, geb. 1942