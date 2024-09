Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. September 2024

Namenstag

Ida, Irmgard, Rosalia, Rosa

Historische Daten

1989 - In Leipzig kommt es im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche zu einer Menschenansammlung vor der Kirche. Daraus entstehen die Montagsdemonstrationen.

1974 - Die DDR und die USA nehmen diplomatische Beziehungen auf.

1959 - "Der Frosch mit der Maske", der erste deutschsprachige Edgar-Wallace-Film der Nachkriegszeit, wird in Stuttgart uraufgeführt. Joachim Fuchsberger jagt als Hobby-Ermittler Richard Gordon den Chef einer Verbrecherbande.

1949 - Herta Heuwer soll an diesem Tag in Berlin das erste Mal eine Soße aus Tomatenmark, Worcestershiresoße, Currypulver und anderen Gewürzen zusammengerührt und über eine gebratene und klein geschnittene Brühwurst gegossen haben. Zehn Jahre später ließ sich Heuwer die Currywurst-Soße als Patent schützen. Aber auch Hamburg beansprucht die Erfindung für sich.

1024 - Konrad II. wird zum deutschen König gewählt und vier Tage später gekrönt. Er ist nach dem Ende der Dynastie der Ottonen der erste Salier auf dem deutschen Thron.

Geburtstage

1964 - René Pape (60), deutscher Opernsänger (Bass), Klassik-Grammys 1998 und 2003

1939 - Erwin Teufel (85), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg 1991-2005

1924 - Helmut Schlesinger (100), deutscher Finanzfachmann, Präsident der Deutschen Bundesbank 1991-1993

1824 - Anton Bruckner, österreichischer Komponist, schrieb Kirchenmusik und neun Symphonien, gest. 1896

Todestage

1964 - Werner Bergengruen, deutscher Schriftsteller ("Das Gesetz des Atum", "Am Himmel wie auf Erden", "Der Starost"), geb. 1892