Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. März 2025

Namenstag

Kasimir, Rupert

Historische Daten

2024 - Das Recht auf Abtreibung wird in der französischen Verfassung verankert. Bei einer Sitzung beider Parlamentskammern stimmen in Versailles nur 72 Abgeordnete dagegen, 780 votieren für das Vorhaben.

2020 - Italien schließt wegen der Corona-Pandemie alle Schulen und Hochschulen. Am 9. März weitet die Regierung Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit vom Norden auf das ganze Land aus. Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land.

2010 - Im Skandal um sexuellen Missbrauch in katholischen Einrichtungen werden Fälle bei den Regensburger Domspatzen bekannt. Nach Angaben des Bistums Regensburg gibt es einen konkreten Verdacht gegen zwei verstorbene Geistliche des Knabenchors.

1982 - Die Polizei enttarnt in einer Zahnarztpraxis in Neutraubling (Bayern) die "Geisterstimme Chopper" als Inszenierung des Arztes und seiner Sprechstundenhilfe. Der Fall hatte wochenlang auch international für Schlagzeilen gesorgt.

1970 - Das französische U-Boot "Eurydice" sinkt nach einer Explosion an Bord im Mittelmeer. Alle 57 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

Geburtstage

1965 - Khaled Hosseini (60), amerikanischer Schriftsteller und Arzt ("Tausend strahlende Sonnen", "Drachenläufer")

1965 - WestBam (60), deutscher Musiker und DJ ("Members Of Mayday")

1945 - Dieter Meier (80), Schweizer Musiker, Sänger von Yello ("The Race")

1940 - Wolfgang Hoffmann-Riem (85), deutscher Jurist und Politiker, Richter am Bundesverfassungsgericht 1999-2008

Todestage

2020 - Javier Pérez de Cuéllar, peruanischer Diplomat und Politiker, UN-Generalsekretär 1982-1991, geb. 1920