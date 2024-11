Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. November 2024

Namenstag

Cuthbert

Historische Daten

2023 - Die Signa Holding GmbH des österreichischen Unternehmers René Benko meldet in Wien Insolvenz in Eigenverwaltung an. Zur Signa-Gruppe gehören Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich sowie der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof.

2009 - In der Schweiz wird der Bau neuer Minarette verboten. Dafür spricht sich bei einer Volksabstimmung eine überraschend klare Mehrheit von 57,5 Prozent aus.

1989 - Die Tschechoslowakei streicht die Führungsrolle der kommunistischen Partei aus der Verfassung.

1974 - In Berlin wird die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof wegen der Befreiung von Andreas Baader aus dem Gefängnis zu acht Jahren Haft verurteilt. Beide waren Mitbegründer der linksradikalen Rote Armee Fraktion, die diverse Anschläge mit Todesopfern in der BRD verübte.

1899 - Der FC Barcelona wird gegründet. Die Initiative ging vom Schweizer Joan Gamper aus, der als Ausländer bei anderen Fußballvereinen nicht aufgenommen wurde.

Geburtstage

1954 - Joel Coen (70), amerikanischer Regisseur (zusammen mit Bruder Ethan: "Fargo", "The Big Lebowski"; vier Oscars)

1954 - Ralf Huettner (70), deutscher Regisseur ("Vincent will Meer")

1934 - Günter Wewel, deutscher Opern- und Konzertsänger sowie TV-Moderator (ARD-Reihe "Kein schöner Land"), gest. 2023

1929 - Xaver Unsinn, deutscher Eishockeytrainer, mehrfach Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, zuletzt 1981-1990, gest. 2012

Todestage

1924 - Giacomo Puccini, italienischer Komponist ("La Bohème", "Tosca", "Madame Butterfly", "Turandot"), geb. 1858