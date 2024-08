Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2024

Namenstag

Gebhard, Monika

Lesen Sie auch

Historische Daten

2014 - Das Bundeskabinett beschließt die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll in Zukunft auch an das Schicksal der deutschen Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs erinnert werden.

1979 - Lord Louis Mountbatten, letzter Vizekönig Indiens und Mitglied des britischen Königshauses, stirbt bei einem Bombenanschlag der IRA auf seiner Jacht vor der Küste im Nordwesten Irlands.

1939 - In Marienehe bei Rostock gelingt der Flug des ersten Düsenflugzeugs der Welt, einer "He 178" des deutschen Konstrukteurs Ernst Heinkel.

1824 - Der Soldat Johann Christian Woyzeck, historisches Vorbild für Georg Büchners Drama "Woyzeck", wird auf dem Leipziger Marktplatz wegen Mordes hingerichtet.

1664 - Die niederländische Kolonie Nieuw Amsterdam auf der Insel Manhattan wird von einer britischen Flotte eingenommen und in New York umbenannt.

Geburtstage

1959 - Jeanette Winterson (65), britische Schriftstellerin ("The Powerbook")

1959 - Jürgen Becker (65), deutscher Kabarettist und TV-Moderator (WDR-Kabarettsendung "Mitternachtsspitzen"), Mit-Initiator der Kölner "Stunksitzung"

1939 - Niki Pilić (85), kroatisch-deutscher Tennistrainer, Kapitän der deutschen Daviscup-Mannschaft 1985-1997

1914 - Heidi Kabel, deutsche Volksschauspielerin, spielte am Hamburger Ohnsorg-Theater, "Tratsch im Treppenhaus", gest. 2010

Todestage

1999 - Dom Hélder Câmara, brasilianischer Befreiungstheologe, Erzbischof von Olinda und Recife 1964-1985, geb. 1909