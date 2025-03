Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. März 2025

Namenstag

Larissa, Ludger

Historische Daten

2024 - Mitten in der Nacht rammt ein Containerschiff in der US-Stadt Baltimore eine vierspurige Autobrücke und bringt diese teilweise zum Einsturz. Bei dem Unglück sterben sechs Männer, die sich zu Reparaturarbeiten auf der Brücke aufhielten.

2005 - Als erste Frau überquert die Französin Maud Fontenoy den Pazifik mit einem Ruderboot und erreicht nach 72 Tagen die Inselgruppe der Marquesas, nordöstlich von Tahiti.

2000 - Wladimir Putin wird zum neuen Präsidenten Russlands gewählt. Er wird Nachfolger von Boris Jelzin, der am Silvestertag 1999 zurückgetreten war.

1995 - Das Schengener Abkommen über den ausweisfreien Reiseverkehr tritt in sieben Ländern der EU in Kraft: in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und den Benelux-Staaten.

1975 - Österreich und die DDR unterzeichnen in Ost-Berlin einen Konsularvertrag. Damit erkennt Österreich als erstes westliches Land die DDR-Staatsbürgerschaft an.

Geburtstage

1985 - Keira Knightley (40), britische Schauspielerin ("Stolz und Vorurteil", "Fluch der Karibik")

1960 - Axel Prahl (65), deutscher Schauspieler (Münsteraner "Tatort"-Kommissar Frank Thiel)

1960 - Jennifer Grey (65), amerikanische Schauspielerin ("Dirty Dancing")

1940 - Nancy Pelosi (85), amerikanische Politikerin, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses 2007-2011 und 2019-2023

Todestage

2015 - Karl Moik, österreichischer Musiker und Fernsehmoderator ("Musikantenstadl", "Grand Prix der Volksmusik"), geb. 1938