Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. November 2024

Namenstag

Katharina, Margareta

Historische Daten

2023 - Thomas Gottschalk moderiert ein letztes Mal den ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?". Mit seiner 154. Sendung erreicht der seinerzeit 73-Jährige mehr als 12 Millionen Zuschauer.

2022 - Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss geben Bundestag und Bundesrat grünes Licht für das Bürgergeld. Damit kann die neue Grundsicherung mit deutlich höheren Regelsätzen zum 1. Januar starten und das Hartz-IV-System ablösen.

2019 - Bei einem Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer Grünes Gewölbe werden Juwelengarnituren im Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro gestohlen. Die Täter waren durch ein Fenster in das Residenzschloss eingestiegen.

2014 - Papst Franziskus mahnt bei einem Besuch des Europaparlaments in Straßburg eine gemeinsame Politik Europas für die Rettung von Flüchtlingen an.

1984 - Zahlreiche Popstars nehmen in London die Charity-Single "Do They Know It's Christmas?" auf. Bob Geldof und Midge Ure hatten das Projekt Band Aid unter dem Eindruck einer schweren Hungersnot in Äthiopien ins Leben gerufen.

Geburtstage

1981 - Xabi Alonso (43), spanischer Fußballspieler und -trainer, als Trainer Deutscher Meister und Pokalsieger 2024 mit Bayer Leverkusen, als Spieler Weltmeister 2010, Europameister 2008 und 2012, Champions-League-Sieger 2005 und 2014

1944 - Maarten 't Hart (80), niederländischer Schriftsteller ("Das Wüten der ganzen Welt", "Die Netzflickerin", "Die schwarzen Vögel")

1942 - Rosa von Praunheim (82), deutscher Filmregisseur ("Rex Gildo - Der letzte Tanz", "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt")

Todestage

1974 - Nick Drake, britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter ("Pink Moon"), geb. 1948

1974 - U Thant, myanmarischer Politiker, UN-Generalsekretär 1961-1971, geb. 1909