Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juli 2024

Namenstag

Jakobus, Thea

Lesen Sie auch

Historische Daten



2019 - Neue Hitze-Spitzenreiter in Deutschland: Tönisvorst bei Krefeld und Duisburg sind Rekordhalter in Sachen Höchsttemperatur. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registriert an beiden Orten einen Wert von 41,2 Grad.

1999 - Der Amerikaner Lance Armstrong gewinnt erstmals die Tour de France. Der Sieg wird Armstrong 2012 wegen Dopings aberkannt.

1994 - Mit der "Washingtoner Erklärung" beenden Israel und Jordanien ihren seit 46 Jahren geltenden Kriegszustand. Ein Friedensvertrag wird im Oktober unterzeichnet.

1934 - Der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wird in Wien bei einem Putschversuch der Nationalsozialisten ermordet.

1139 - Die Schlacht von Ourique gilt als Geburtsstunde des unabhängigen Portugal. Nach dem Sieg über die muslimischen Almoraviden soll sich Alfons von Portugal zum ersten König ausgerufen haben. Bis dahin gehörte Portugal zum Königreich Kastilien.

Geburtstage

1979 - Ariane Hingst (45), deutsche Fußballspielerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Europameisterin 1997, 2001, 2005, 2009

1979 - Stefanie Hertel (45), deutsche Volksmusik-Sängerin ("Über jedes Bacherl geht a Brückerl")

1964 - Anne Applebaum (60), amerikanisch-polnische Historikerin, Journalistin und Autorin, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2024

1954 - Jürgen Trittin (70), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1998-2005

Todestage

1969 - Otto Dix, deutscher Maler ("Der Streichholzhändler", "Prager Straße", "Großstadt"), geb. 1891