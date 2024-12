Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Dezember 2024

Namenstag

Anastasia, Eugenia

Lesen Sie auch

Historische Daten

2023 - Papst Franziskus ruft in seiner Weihnachtsbotschaft zu einem sofortigen Frieden im Gaza-Krieg auf. Er mahnt auf dem Petersplatz in Rom auch zu Frieden in der Ukraine, Syrien und der Sahelzone. Zugleich verurteilt er die Rüstungsindustrie.

2009 - Ein 23-jähriger Nigerianer versucht, einen Airbus auf dem Flug von Amsterdam nach Detroit mit Sprengstoff in die Luft zu jagen, den er in seiner Unterwäsche an Bord geschmuggelt hatte. Nur Glück und das Eingreifen von Passagieren verhindern das Zünden der Bombe.

1989 - Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena werden von einem militärischen Schnellgericht in Targoviste nordwestlich von Bukarest zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1974 - Der Zyklon "Tracy" mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Kilometern pro Stunde zerstört zwei Drittel der nordaustralischen Stadt Darwin und kostet 71 Menschen das Leben.

1734 - Zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem 6. Januar erklingen in der Nikolaikirche und der Thomaskirche zu Leipzig erstmals die sechs Kantaten von Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium".

Geburtstage

1969 - AnNa R. (55), deutsche Sängerin, Mitgründerin der Gruppe Rosenstolz ("Wir sind am Leben")

1954 - Annie Lennox (70), britische Rocksängerin und Songschreiberin, Sängerin des Popduos Eurythmics ("There Must Be An Angel")

1949 - Sissy Spacek (75), amerikanische Schauspielerin ("Carrie - Des Satans jüngste Tochter")

1899 - Humphrey Bogart, amerikanischer Filmschauspieler ("Casablanca", "African Queen"), gest. 1957

Todestage

2019 - Peter Schreier, deutscher Sänger und Dirigent, als Tenor war er insbesondere Lied-Interpret und Mozartspezialist, geb. 1935