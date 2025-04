Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. April 2025

Namenstag

Adalbert, Georg, Gerhard

Historische Daten

2024 - Ein Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah wird wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, Informationen aus dem Europaparlament weitergegeben und chinesische Oppositionelle ausgespäht zu haben.

2005 - Ein Elefanten-Filmchen ist das erste YouTube-Video. Der aus Merseburg (Sachsen-Anhalt) stammende Jawed Karim, Mitbegründer der Videoplattform, veröffentlicht den nur 18 Sekunden langen Clip von einem Besuch im Zoo von San Diego.

2000 - Die muslimische Terrorgruppe Abu Sayyaf entführt 21 Menschen, darunter das Göttinger Ehepaar Wallert mit Sohn Marc, von der malaysischen Urlauberinsel Sipadan auf die südphilippinische Insel Jolo.

1990 - Karl-Marx-Stadt in der DDR soll wieder Chemnitz heißen. Bei einer Bürgerbefragung sprechen sich 76 Prozent der Einwohner für die Änderung aus.

1975 - In einer Rede an der Tulane University in New Orleans erklärt US-Präsident Gerald Ford den Vietnamkrieg, "soweit er Amerika betrifft", für beendet.

Geburtstage

1955 - Sissy Höfferer (70), österreichische Schauspielerin, Fernsehrollen: "Soko Köln", "Die Verbrechen des Professor Capellari"

1950 - Maria Böhmer (75), deutsche Politikerin, Staatsministerin (im Kanzleramt) für Migration, Flüchtlinge und Integration 2005-2013

1935 - Dieter Kürten (90), deutscher Sportmoderator und Sportreporter, Moderator des "Aktuellen Sportstudios" (ZDF) 1967-2000

1775 - William Turner, britischer Maler, einer der führenden englischen Landschaftsmaler, gest. 1851

Todestage

2020 - Norbert Blüm, deutscher Politiker (CDU), Bundesarbeitsminister 1982-1998, geb. 1935