Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Januar 2025

Namenstag

Dietlind, Vinzenz

Lesen Sie auch

Historische Daten

2024 - Mit einem Staatsakt im Bundestag wird der am 26. Dezember gestorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble verabschiedet. Gemeinsam mit den deutschen Spitzen von Politik und Gesellschaft würdigt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Schäuble als großen Europäer.

2020 - Der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier zeigt in Paris seine letzte Haute-Couture-Schau. Bereits 2014 hatte der Franzose, Jahrgang 1952, seine Prêt-à-Porter-Linie eingestellt.

2005 - Die von SPD-Abweichlern und Gewerkschaftern initiierte Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit formiert sich in Göttingen als Partei Arbeit und soziale Gerechtigkeit - die Wahlalternative. Mit der PDS schließt sie sich 2007 zur Partei Die Linke zusammen.

1980 - Der sowjetische Atomphysiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow wird in die Stadt in Gorki (heute Nischni Nowgorod) verbannt, nachdem er den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan verurteilt hatte. 1986 wird ihm die Rückkehr nach Moskau erlaubt.

1905 - Am "Blutsonntag" von St. Petersburg töten zaristische Soldaten mehr als 1.000 demonstrierende Arbeiter, die auf die Beantwortung einer Bittschrift an den Zaren warten.

Geburtstage

1965 - Diane Lane (60), amerikanische Schauspielerin ("Mord im Weißen Haus", "Untreu")

1945 - Christoph Schönborn (80), österreichischer Kardinal, Erzbischof von Wien seit 1995

1940 - Eberhard Weber (85), deutscher Jazz-Bassist und -komponist, spielte mit der Pat Metheny Group und Jan Garbarek

1940 - Karin Anselm (85), deutsche Schauspielerin ("Tatort"-Kommissarin, Fernsehserien "Bastian" und "Die Sternbergs")

Todestage

1945 - Else Lasker-Schüler, deutsche Dichterin ("Die Wupper"), geb. 1869