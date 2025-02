Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar 2025

Namenstag

Margareta

Historische Daten

2010 - Der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Hendrik Wüst, tritt zurück. Er übernimmt damit die Verantwortung für eine Affäre, die in Anspielung auf den damaligen Ministerpräsidenten unter dem Titel "Rent-a-Rüttgers" bekanntgeworden war und die Regierungspartei dem Vorwurf der Käuflichkeit ausgesetzt hatte.

1970 - Der israelische Außenminister Abba Eban trifft als erstes israelisches Regierungsmitglied zu einem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik ein.

1960 - Bei einer Methan-Kohlenstaubexplosion im Steinkohlenbergwerk "Karl-Marx" in Zwickau (DDR) kommen 123 Bergleute ums Leben.

1960 - Mit seinem Olympiasieg bei den Winterspielen in Squaw Valley (USA) überrascht Georg Thoma die Sportwelt. Der Schwarzwälder holt als erster Mitteleuropäer den Olympiatitel in der Nordischen Kombination und bricht damit die Dominanz der Skandinavier in dieser Disziplin.

1940 - In Tibet wird der 14. Dalai Lama, damals viereinhalb jährig, inthronisiert und erhält den Namen Tenzin Gyatso. Der Dalai Lama ist die einflussreichste Persönlichkeit Tibets und eine hohe geistliche Autorität in der gesamten buddhistischen Welt.

Geburtstage

1980 - Bosse (45), deutscher Sänger ("Kamikazeherz", "Wartesaal")

1980 - Jeanette Biedermann (45), deutsche Popsängerin ("Go Back", "Run With Me") und Schauspielerin (TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten")

1975 - Drew Barrymore (50), US-amerikanische Schauspielerin ("E. T. – Der Außerirdische", "Drei Engel für Charlie") und TV-Moderatorin ("The Drew Barrymore Show")

1945 - Antje-Katrin Kühnemann (80), deutsche Ärztin und Fernsehmoderatorin (Gesundheitsmagazins "Die Sprechstunde" 1973-2007)

Todestage

1980 - Oskar Kokoschka, österreichischer Maler (Politiker-Porträts, z.B. von Konrad Adenauer, Theodor Heuss und Mosche Dajan) und Schriftsteller, geb. 1886