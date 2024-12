Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Dezember 2024

Namenstag

Holger

Historische Daten

2019 - Michael Kretschmer (CDU) wird als Ministerpräsident von Sachsen wiedergewählt. Am Tag zuvor hatten sich CDU, Grüne und SPD auf eine sogenannte Kenia-Koalition geeinigt.

2014 - Mitten im Weihnachtstrubel überfallen mehrere Maskierte das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin und rauben Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 800.000 Euro.

1989 - Der französische Präsident François Mitterrand reist zu einem Staatsbesuch in die DDR und bringt dabei Vorbehalte gegen eine überstürzte Vereinigung beider deutschen Staaten zum Ausdruck.

1989 - In Panama marschieren Truppen der USA ein. Die USA wollen Militärmachthaber Manuel Noriega stürzen, dem Washington Drogengeschäfte vorwirft. Noriega ergibt sich am 3. Januar 1990.

1924 - Durch das Schilling-Rechnungsgesetz wird in Österreich die Krone als Währung abgelöst. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1925 in Kraft.

Geburtstage

1955 - Martin Schulz (69), deutscher Politiker, SPD-Vorsitzender 2017-2018, Präsident des Europaparlaments 2012-2017

1944 - Gernot Wolfgruber (80), österreichischer Schriftsteller ("Auf freiem Fuß")

1942 - Jean-Claude Trichet (82), französischer Finanzexperte, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) 2003-2011

1924 - Friederike Mayröcker, österreichische Schriftstellerin ("Das besessene Alter", Gedichtband "Scardanelli"), Büchner-Preis 2001, gest. 2021

Todestage

2019 - Roland Matthes, deutscher Schwimmer, viermaliger Olympiasieger im Rückenschwimmen (über 100 und 200 Meter) 1968 und 1972, geb. 1950