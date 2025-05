Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Mai 2025

Namenstag

Ivo, Pietro

Historische Daten

2024 - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein Außenminister Hussein Amirabdollahian sterben beim Absturz ihres Hubschraubers. Sie waren auf der Rückreise aus Aserbaidschan, als ihre Maschine bei dichtem Nebel vom Radar verschwand.

2015 - Der japanische Airbag-Hersteller Takata räumt Gefahren bei insgesamt 33,8 Millionen Fahrzeugen ein und läutet damit die bis dahin größte Rückrufaktion der US-Autoindustrie ein.

2010 - Als erstes Bundesland verankert Schleswig-Holstein eine Schuldenbegrenzung in der Landesverfassung.

2005 - Der Verkauf von mehr als eine Million Billig-Tickets der Deutschen Bahn sorgt für einen Riesenansturm in den Filialen der Discounterkette Lidl.

2000 - Die Europäische Union und China einigen sich nach monatelangen Verhandlungen über den Beitritt Pekings zur Welthandelsorganisation (WTO).

Geburtstage

1992 - Sam Smith (33), britischer Sänger und Songwriter ("Man I Am", 2016 Oscar für den James-Bond-Titelsong "Writing's on the Wall")

1947 - Barbara Schöne (78), deutsche Schauspielerin ("In aller Freundschaft", "Schillerstraße")

1945 - Pete Townshend (80), britischer Rockmusiker und Musikproduzent, Sänger und Komponist der Rockband The Who ("My Generation", "Pinball Wizard", Rock-Oper "Tommy")

1925 - Malcolm X, amerikanischer Bürgerrechtler, ermordet 1965

Todestage

1935 - T.E. Lawrence, britischer Offizier und Schriftsteller ("Die sieben Säulen der Weisheit"), britischer Agent und Militärberater im Ersten Weltkrieg, organisierte den arabischen Aufstand gegen die Türken ("Lawrence von Arabien"), geb. 1888