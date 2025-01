Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Januar 2025

Namenstag

Agritius, Smeralda

Lesen Sie auch

Historische Daten

2023 - Nach den IS-Massakern an Angehörigen der jesidischen Religionsgemeinschaft erkennt der Bundestag die Verbrechen als Völkermord an. Mehr als 5.000 Jesiden waren 2014 im Irak von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermordet worden.

2005 - Der Bundesgrenzschutz wird in Bundespolizei umbenannt. Das Kabinett beschließt ein entsprechendes Gesetz und erfüllt damit den Auftrag der Koalitionsvereinbarung.

1975 - In Volksentscheiden stimmen die Menschen in Oldenburg und Schaumburg-Lippe über ihre Zugehörigkeit zum Land Niedersachsen ab. Da jeweils mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten für die Wiederherstellung der alten Freistaaten plädieren, muss sich der Bundestag mit dem Thema befassen. Er lehnt eine Länderneuordnung im Dezember 1975 ab.

1955 - In Dingolfing läuft das erste Goggomobil vom Band. Mit dem Kleinwagen wollten die Glas-Werke insbesondere Motorradfahrer zum Umsteigen auf vier Räder motivieren. Der bis 1969 hergestellte Zweitakter wurde mit mehr als 250.000 Exemplaren der meistverkaufte Wagen seiner Klasse.

1915 - Deutsche Zeppeline bombardieren im Ersten Weltkrieg Städte im Osten Englands. Damit beginnen regelmäßige Luftangriffe auf Großbritannien.

Geburtstage

1955 - Simon Rattle (70), britischer Dirigent, Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks seit 2023, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker 2002-2018

1945 - Franz Keller (80), deutscher Skiläufer nordisch, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Grenoble 1968

1945 - Maria Jepsen (80), deutsche Bischöfin, 1992 zur ersten evangelisch-lutherischen Bischöfin der Welt gewählt, Rücktritt 2010

1930 - Tippi Hedren (95), amerikanische Schauspielerin ("Die Vögel", "Marnie"), Mutter der Schauspielerin Melanie Griffith

Todestage

1990 - Herbert Wehner, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag 1969-1983, geb. 1906