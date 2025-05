Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Mai 2025

Namenstag

Pascal

Historische Daten

1995 - Das Landgericht München erklärt eine vom Internationalen Leichtathletikverband (IAAF) gegen Katrin Krabbe verhängte zweijährige Sperre für unwirksam. Der Sprintweltmeisterin war Medikamentenmissbrauch vorgeworfen worden.

1990 - Die Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) streicht Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten.

1950 - Die DDR-Volkskammer setzt das Volljährigkeitsalter von 21 auf 18 Jahre herab. Das Gesetz tritt am 22. Mai 1950 in Kraft. In der Bundesrepublik wird die Volljährigkeit mit 18 erst 1974 eingeführt.

1930 - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich nimmt in Basel (Schweiz) ihre Tätigkeit auf. Die BIZ ist die Dachorganisation der führenden Notenbanken.

1860 - Als "Turnverein München von 1860" wird der heutige TSV 1860 München gegründet. Ein Vorgängerverein war nach der gescheiterten Revolution von 1848 verboten worden. Die Fußballabteilung des Clubs entsteht 1899.

Geburtstage

1975 - Marcelinho (50), brasilianischer Fußballspieler, Herta BSC 2001-2006

1948 - Winfried Kretschmann (77), deutscher Politiker, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg seit 2011

1932 - Marianne von Weizsäcker (93), ehemalige deutsche First-Lady, Ehefrau von Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker (Amtszeit 1984-1994)

1900 - Ajatollah Chomeini, iranischer Revolutionsführer, geistlicher Führer der Islamischen Revolution und der Islamischen Republik Iran, gest. 1989 (Es existieren verschiedene Angaben zum Geburtsdatum)

Todestage

1510 - Sandro Botticelli, italienischer Maler ("Geburt der Venus", Freskenmalerei in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan), geb. um 1445