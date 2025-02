Schlechte Ergebnisse in Schülertests Herr Hesse, steckt Deutschland in einer Mathe-Krise?

Ob Pisa, Vera oder Kompass – deutsche Schüler schneiden in Leistungstests sehr schlecht ab in Mathematik. Der bekannte Stuttgarter Mathematiker Christian Hesse fordert deshalb, das Fach müsse endlich auf zeitgemäße Art in der Schule unterrichtet werden.