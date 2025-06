Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juni 2025

Namenstag

Benno, Quirin, Luitgard

Lesen Sie auch

Historische Daten

2024 - In der Schweiz suchen mehr als 90 Staaten nach Wegen zum Frieden in der Ukraine. Länder wie Brasilien, Indien, Südafrika und Saudi-Arabien tragen die Abschlusserklärung nicht mit. Darin wird die Drohung mit Atomwaffen verurteilt, die Rückkehr verschleppter Kinder gefordert und der ungehinderte Getreideexport aus der Ukraine verlangt.

2020 - In Deutschland startet die staatliche Corona-Warn-App für Smartphones. Die Anwendung soll das Nachverfolgen von Corona-Infektionen leichter und schneller machen.

2005 - Der russische Staat sichert sich durch den Zukauf von 10,7 Prozent Aktien die Mehrheit am Energie-Riesen Gazprom.

1960 - Alfred Hitchcocks Thriller "Psycho" mit Anthony Perkins in der Hauptrolle wird in New York uraufgeführt.

1860 - Etwa tausend Turner aus ganz Deutschland kommen zum 1. Deutschen Turn- und Jugendfest nach Coburg. Das Turnfest ist auch eine Demonstration gegen die deutsche Kleinstaaterei.

Geburtstage

1985 - Joel Dicker (40), Schweizer Schriftsteller ("Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert")

1980 - Sibel Kekilli (45), deutsche Schauspielerin (Film "Gegen die Wand", Serie "Game of Thrones")

1950 - Klaus Lage (75), deutscher Rocksänger ("1000 und 1 Nacht")

1890 - Stan Laurel, britisch-amerikanischer Filmkomiker, bildete mit Oliver Hardy das Filmkomiker-Duo "Laurel & Hardy" ("Dick und Doof"), gest. 1965

Todestage

1945 - Nikolai Bersarin, sowjetischer General, erster Stadtkommandant von Berlin nach der Eroberung durch die Rote Armee 1945, Berliner Ehrenbürger, geb. 1904